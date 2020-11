Harrison Ford dedica emotivo mensaje a Sean Connery, su “padre en Indiana Jones”

Harrison Ford ofreció un conmovedor homenaje al fallecido Sir Sean Connery, quien además de su aclamado legado como el James Bond original, interpretó al padre de Indiana Jones, Henry Jones Sr., en Indiana Jones and the Last Crusade de 1989.

"Él era mi padre ... no en la vida ... pero en Indy 3", dijo Harrison Ford recientemente a The Hollywood Reporter.

"No conoces el placer hasta que alguien te paga para que lleves a Sean Connery a dar un paseo en el sidecar de una motocicleta rusa que rebota por un sendero montañoso lleno de baches y curvas y lo ves retorcerse", agregó el actor de Indiana Jones.

"Dios, nos divertimos. Si está en el cielo, espero que tengan campos de golf. Descansa en paz querido amigo".

Sean Connery y Harrison Ford protagonizan "Indiana Jones and the Last Crusade"

George Lucas recuerda legado de Sean Connery

George Lucas, guionista y productor ejecutivo de las cuatro películas de la franquicia de Indiana Jones, también emitió un comunicado en respuesta al fallecimiento del actor escocés el 31 de octubre.

"Sir Sean Connery, a través de su talento e impulso, dejó una marca indeleble en Historia cinematográfica. Su audiencia abarcó generaciones, cada una con sus papeles favoritos. Siempre tendrá un lugar especial en mi corazón como el padre de Indy", escribió George Lucas, como te compartimos en La Verdad Noticias.

"Con un aire de autoridad inteligente y un astuto sentido de picardía cómica, solo alguien como Sean Connery podría convertir a Indiana Jones en un arrepentimiento o un alivio juvenil inmediatamente a través de una severa reprimenda paternal o un abrazo de alegría", agregó Lucas. "Estoy agradecido por haber tenido la suerte de haberlo conocido y trabajado con él. Mis pensamientos están con su familia".

Sean Connery es recordado por la franquicia Indiana Jones

En Indiana Jones y la última cruzada, la búsqueda arqueológica del Santo Grial de Indiana lo lleva a localizar a su padre, Henry Sr., un historiador que desapareció después de encontrar una pista para descubrir el Grial. Su reunión lleva a padre e hijo a confrontar su enemistad de décadas, causada en parte por la negligencia de Henry Sr. de la joven Indy a favor del Grial.

Sean Connery actuó en varios papeles en cine y televisión antes de ser elegido como el agente del MI6, James Bond en Dr. No. El éxito de la película disparó a Connery al estrellato internacional, lo que lo llevó a interpretar al 007 en seis películas más. El escritor de James Bond, Ian Fleming, quedó tan impresionado por su actuación que terminó haciendo de Bond un escocés en sus libros.

Después de James Bond, Sean Connery protagonizó varias películas de estudio importantes, como The Untouchables, The Hunt For Red October y The Rock. Su última actuación cinematográfica fue en la adaptación de 2003 mal recibida de The League of Extraordinary Gentlemen de Alan Moore. Se retiró de la actuación en 2006 y falleció pacíficamente mientras dormía a los 90 años.

