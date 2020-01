Harley Quinn explota al Joker en el último tráiler de “Birds of Prey”

Harley Quinn y Birds of Prey se disparan hacia los cines y el tráiler final de Birds of Prey que acaba de ser revelado tiene grandes detonantes que pondrán en alerta a los fans de esta cinta conoce las novedades.

El metraje comienza con Harley (Margot Robbie) explotando lo que parece la sede del Joker, antes de pasar por una depresión posterior a la ruptura digna de un supervillano, pero el problema es que ahora que ella no es la novia del Joker, hay muchos otros supervillanos a quienes les gustaría verla muerta, incluido Roman Sionis de Ewan McGregor, un don de la mafia conocido como Black Mask.

Al parecer todo depende de Harley formar equipo con otras cuatro mujeres que están en la lista de éxitos de Black Mask para derrotarlo: la policía de Gotham City, Renee Montoya, la desbocada Cassandra Cain, la vigilante la Cazadora y la cancionista Black Canary que grita sobrenaturalmente.

Hay que recordar que cuando Margot Robbie debutó como Harley Quinn en Suicide Squad de David Ayer , rápidamente se convirtió en una favorita de los fanáticos, es por eso que la actriz nominada al Oscar fue elogiada casi universalmente por su turno como villana de DC, y Warner Bros.

Rápidamente comenzó a desarrollar una serie de ideas derivadas centradas en Harley Quinn de Robbie. La primera en entrar en producción fue la película Birds of Prey de Cathy Yan , que ve a Harley unir fuerzas con los héroes de DC Huntress (Mary Elizabeth Winstead), Black Canary (Jurnee Smollett-Bell) y Renee Montoya (Rosie Perez).

Los detalles de Black Mask de Birds of Prey

En cuanto a Black Mask de Birds of Prey , todavía hay muchas cosas que no sabemos sobre él, pues ahora ahora sabemos que él es la razón por la que Harley Quinn y los Birds of Prey se unen en primer lugar, pero según los trailers hasta ahora, parece ser un jefe de crimen bastante típico, aunque bombástico.

Tampoco está claro por qué exactamente Black Mask quiere a Harley Quinn muerta, pero con Harley Quinn habiendo dejado al Joker al comienzo de la película, está claro que los fanáticos aprenderán más sobre ella como un personaje separado del Sr. J, y eso incluye cualquier carne que tenga con Black Mask.

Ahora a menos de un mes para que Birds of Prey (y la fantástica emancipación de una Harley Quinn) llegue a los cines, los fanáticos podrán volver a visitar al personaje favorito de los fanáticos de Robbie y conocer a todos los nuevos personajes de DC que la película de Yan presenta al DCEU el 7 de febrero de 2020 en todos los cines.

