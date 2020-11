Hans Zimmer está fascinado con el tema de “James Bond” que creó Billie Eilish

Hans Zimmer recuerda la "innegable" decisión que tomó de nombrar a Billie Eilish como el último artista en interpretar un tema musical de James Bond para la próxima película de la franquicia, No Time to Die.

En una entrevista con GQ, el prolífico compositor de bandas sonoras cuenta la historia de su momento de "eso es todo" cuando escuchó por primera vez y finalmente seleccionó la canción de Billie Eilish y su hermano Finneas para ser el tema de la 25ª entrega del legendario serie de películas de espías.

"Es una película de Bond, va a haber una canción y había como una caja llena de canciones por ahí que la gente estaba escuchando y tratando de tomar decisiones sobre ellas. Querían que yo fuera parte del proceso de toma de decisiones. Allí fue cuando esta pequeña canción muy personal de Billie, producida de forma esbelta. Yo dije, 'Eso es todo'", recordó en la entrevista sobre Billie Eilish.

“Y todo el mundo dijo: 'Bueno, pero no está del todo bien. No es bueno'. [Le dije] 'No, no, no, aquí está el error que estás cometiendo: ella y Finneas aún no han visto la película. No saben de qué están escribiendo. Traelos en un avión. Así que en una noche oscura, gris y típica de Inglaterra, llegaron en medio del Soho, con un jet lag más que nada, y les mostramos la película, y al día siguiente los tres nos pusimos manos a la obra".

Hans Zimmer, Billie Eilish y Finneas O'Connell componen nuevo tema de "James Bond"

Luego, Hans Zimmer reclutó a los mejores para ayudar a producir el tema de la famosa cantante, incluido Matt Dunkley trabajando en la mayoría de los arreglos de cuerdas, Johnny Marr tocando la guitarra y Steve Lipson interviniendo como ingeniero.

Aunque nunca había conocido al exitoso dúo hermano-hermana hasta esa noche oscura, gris y típica inglesa, el compositor y productor alemán notó que su composición traía algo a la mesa que sus predecesoras, Shirley Bassey y Adele, hicieron años atrás.

"Nunca los había conocido, pero sentí [que] está Shirley Bassey, está Adele - todos los que alguna vez han trabajado en [Bond] lo han hecho con un estilo fuerte propio, con convicción y un gran compromiso. Y esta canción lo tenía ", le dijo a GQ. "Mantuvo una intimidad, que me pareció hermosa".

Hans Zimmer y más apoyaron a Billie Eilish

Johnny Marr también respaldó a Billie Eilish para la presentación televisiva de debut de la pista en los premios BRIT 2020 en febrero. En una entrevista con NME, el ex miembro de la banda, Smiths habló sobre la "fantástica" adición de la canción "No Time to Die" de la estrella adolescente al catálogo de 007.

"Ya estábamos trabajando en la película y luego escuché que Billie había hecho la canción. Y eso ya era una buena idea para mí", dijo en ese momento. "Fue incluso antes de que Billie ganara todos los Grammy y esas cosas. Hice un par de shows con ella el año pasado, así que estaba al tanto de lo que hacía y conocía su música. Y luego, cuando escuché la canción, pensé, 'Esto es fantástico.' Fue muy valiente, ya sabes, es algo muy minimalista".

Como te informamos en La Verdad Noticias, el estreno de No Time to Die en los cines de todo el mundo se ha pospuesto hasta el 2 de abril de 2021 debido a la pandemia de coronavirus en curso.

