¡Hannah Montana regresó! Miley Cyrus cantó otra vez el tema intro de la serie

Miley Cyrus fue la juez invitada en el primer episodio de la nueva temporada de RuPaul’s Drag Race, donde la cantante demostró que también puede travestirse.

La esposa de Liam Hemsworth decidió vestirse de hombre para jugar una broma a las participantes de esta edición, personaje a quien decidió nombrar “BJ”

Sin embargo, el momento más emotivo para los fans de la cantante, fue que en la sección “Lip Sync For Your Life” las concursantes en peligro de ser eliminadas de la contienda tuvieron que enfrentarse en una divertidísima competencia de “Mover los labios” con la canción “Best of both worlds”, tema icónico de la serie de Disney Channel

Miley Cyrus disfrutó tanto de la actuación de las participantes, que se le vio muy contenta cantando para ella la canción que la lanzó a la fama durante la presentación, e incluso después subió un video más largo a su Instagram en donde cantó en voz alta unas partes de la canción.

Pero eso no es todo, la cantante también subió un video cantando “The Climb” canción que se hizo famosa en la cinta “Hannah Montana: The Movie”

Las ex estrellas Disney no dejan de ponernos nostálgicos, después del regreso de los Jonas Brothers, solo faltaba que Miley Cyrus nos hiciera recordar Hannah Montana.