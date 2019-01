Hannah Marks prepara película “Mil veces hasta siempre” de John Green(FOTOS)

La novela “Turtles All the Way Down / Mil veces hasta siempre” de 2007, tendrá una adaptación al cine, siendo la tercera obra que se adapta del escritor de literatura juvenil John Green, luego de “Paper Towns / Ciudades de Papel” y “The Fault in Our Stars / Bajo la misma estrella”.

Hannah Marks será quien dirija la película “Turtles All the Way Down / Mil veces hasta siempre”, en su trayectoria se recuerda por haber dirigido “After Everything” con Joe Keery de Stranger Things, donde recibió muy buenas críticas en su premier en el Festival South by Southwest en 2018.

��❤️ I’m honored to help tell the story of Aza Holmes, Davis Pickett, and Daisy Ramirez from the beautiful, personal, heartbreaking novel by @johngreen ��❤️



and thank you to @iaptaker and @bergernight for your incredible script. #TurtlesAllTheWayDown #BreakHeartsNotPromises pic.twitter.com/rSh96OcVzw — hannah marks (@hannahmarks) January 13, 2019

El guión de la cinta “Turtles All the Way Down / Mil veces hasta siempre” ha sido escrito por Elizabeth Berger e Isaac Aptaker, escritores de Love, Simon.

Cabe mencionar que la actriz de 25 años había participado en una comedia romántica independiente junto a Dylan Sprouse en el 2018, en 2012 interpretó el papel de Missy Kallenback y también la vimos siendo ser un breve interés romántico de Kristen Stewart en la biopic del 2010, The Runaways.