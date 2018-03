Hannah Baker cambiará por completo en la segunda temporada de 13 Reasons Why

¿La segunda temporada cambiará lo que pensábamos de la víctima Hannah?

La plataforma de streaming, Netflix, sorprendió a todos cuando hizo el anuncio que la serie de 13 Reasons Why tendría una segunda temporada y más al saber que el personaje principal, Hannah Baker, estará presente, pero aseguran que cambiará por completo.

La aclamada serie producida por la cantante estadounidense, Selena Gomez, está basada en el libro del mismo nombre de Jay Asher que cuenta la historia de Hannah Baker, interpretada por la actriz, Katherine Langford, y su suicidio, pues hay que recordar que Hannah le dejó a los vivos 13 grabaciones con las 13 razones por las cuales se quitó la vida.

Selena Gomez produce la serie protagonizada por Dylan Minnette y Katherine Langford

Cabe mencionar para los que ya han leído el libro, la serie 13 reasons why cambió muchos datos, como lo hacen la mayoría de las adaptaciones pero en su mayoría se mantuvo fiel a la historia de Jay Asher.

Es decir que no cambio la idea central, Hannah muere y cuenta todo lo que pasa mientras todos escuchan sus 13 grabaciones.

La adaptación es bastante fiel al libro

Al final hubo algo así como una resolución por parte de los padres, que escuchan las cintas, pero también hubo miles de incógnitas que muchos esperan sean resultas en la segunda temporada.

Hannah Baker cambiará en la segunda temporada de 13 Reasons Why

Durante una entrevista con el conductor Jimmy Fallon, Katherine Langford, actriz interpreta el papel principal en la serie, platicó que en esta segunda temporada muchas cosas serán diferentes y que la protagonista tendrá un cambio radical, muy diferente a la que se conoció en la primera temporada

"Fue una temporada muy distinta a la primera, por muchas razones, pero estoy súper agradecida de que me pidieran estar de vuelta, porque pienso que quedó mucho por contar. Estoy realmente contenta de que pudiéramos concentrarnos en varias historias importantes de otros personajes", continuó.

Muchas cosas quedaron sin resolver en la primera temporada

En esta segunda temporada algunas de las cosas que probablemente creías saber se verán alteradas por las nuevas historias que contarán los personajes, pero lo que Katherine Langford aseguró es que Hannah no será la misma.

"La Hannah de la primera temporada ya no existe… todavía estará ahí esta temporada, pero prepararía a la audiencia para ver a una Hannah diferente esta temporada", dijo en The Tonight Show.

Y aunque no se ha revelado una fecha de estreno para la segunda temporada de 13 Reasons Why, estamos seguros que no te puedes perder esta segunda parte y veas todos los secretos que están a punto de ser revelados.