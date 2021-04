Hank Azaria de “Los Simpson” se disculpa por su interpretación de Apu

Hank Azaria, el actor blanco que prestó su famosa voz al controvertido Apu Nahasapeemapetilon en "Los Simpson", dice que quiere disculparse con "todos y cada uno de los indios" por la interpretación racista del personaje.

El programa, que ha alimentado los estereotipos raciales de los inmigrantes indios durante décadas a través del propietario de Springfield Kwik-E-Mart, ha enfrentado reacciones violentas durante años, intensificadas por el documental de 2017, "El problema con Apu".

Azaria sintió la peor parte de la reacción por expresar a una persona de color con un falso acento indio. Hablando en el podcast "Armchair Expert" de Dax Shepard y Monica Padman el lunes, Azaria dijo que pasó tiempo escuchando y aprendiendo sobre el personaje y su papel en la perpetuación del racismo antes de finalmente dejar el papel. Dijo que "realmente no sabía nada mejor" antes.

Atribuyó la sobriedad como un factor importante para reconocer la naturaleza dañina del personaje y tener las herramientas para abordarla. Dijo que continúa educándose a sí mismo.

"Este no fue un proceso de dos semanas, necesitaba educarme mucho", dijo.

"Si no me hubiera vuelto sobrio, les prometo que no me hubiera costado mucho vino estar en mis sentimientos una noche y lanzar un tuit que me sentí justificado al grabar. Una especie de tuit defensivo, blanco-frágil", comentó el actor.

"Vaya, me alegré de tener un sistema en el que pudiera ver esta cosa". En enero del año pasado, Azaria dijo oficialmente que ya no interpretaría a Apu.

"Realmente me disculpo", dijo Azaria, y también se disculpó personalmente con Padman, que es hija de inmigrantes indios.

"Sé que no estabas pidiendo eso, pero es importante. Pido disculpas por mi parte en la creación y participación en eso. Una parte de mí siente que necesito ir con cada persona india en este país y disculparme personalmente. Y A veces lo hago", confesó Hank Azaria en el podcast.

Hank Azaria pide perdón a cada persona de India que conoce

Azaria habló con muchos indios estadounidenses para aprender más sobre los impactos de su personaje, pero un estudiante de secundaria dejó un impacto particularmente fuerte en él.

Hank no sabía el efecto negativo que tuvo su personaje de Apu en la comunidad india/Foto: NME

"Estaba hablando en la escuela de mi hijo, estaba hablando con los niños indios allí porque quería conocer su opinión", dijo Azaria.

"Un joven de 17 años, ni siquiera ha visto 'Los Simpsons', pero sabe lo que significa Apu. Es prácticamente un insulto en este momento. Todo lo que sabe es cómo se piensa y se representa a su gente para muchas personas en este país", reveló.

"Con lágrimas en los ojos", el chico le pidió a Azaria que les dijera a los guionistas que sus personajes tienen impactos en la vida de las personas. Dijo que les diría.

¿Crees que los personajes de Los Simpson fomentan el racismo?

