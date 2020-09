Halsey incursiona en el mundo de la actuación con la serie “The Player’s Table”/Foto: Insider

Halsey entrará oficialmente al mundo de la actuación en la próxima serie The Player's Table, basada en el thriller YA de Jessica Goodman “They Wish They Were Us”, según Deadline.

Sydney Sweeney de Sharp Objects, The Handmaid's Tale, Euphoria protagonizará el programa, que gira en torno a una escuela preparatoria de élite de Long Island y una sociedad secreta llamada los Players.

Sweeney interpretará a Jill, una estudiante de último año que se encuentra cada vez más desencantada con la sociedad mientras profundiza en la muerte de su mejor amiga Shaila, quien supuestamente fue asesinada por su novio Graham tres años antes.

Halsey interpretará a la hermana de Graham, Rachel Calloway, una ex jugadora que está convencida de que su hermano es inocente. Juntas, Rachel y Jill profundizan en los secretos de los jugadores, con la esperanza de exonerar a Graham antes de que cumpla 18 años.

Halsey también será productora de la serie

Fifty-Fifty Films, recientemente lanzada por Sweeney, será la productora ejecutiva del programa, junto con Crazyrose y Endeavor Content de Jean-Marc Vallée y Nathan Ross. Halsey también producirá, mientras que Annabelle Attanasio de “Mickey and the Bear” escribirá.

Halsey y Sweeney trabajaron juntas notablemente anteriormente cuando la actriz apareció en el video carnavalesco de la cantante "Graveyard", de su álbum Manic de 2020.

Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey está desarrollando su talento. Pero también se ha involucrado aún más en el activismo social/Foto: Allure

A principios de este verano, Halsey anunció su primer libro de poesía, I Would Leave Me IfI Could, que se publicará el 10 de noviembre a través de Simon & Schuster.

“La poesía infunde todo lo que Halsey hace, desde la música hasta la pintura y la interpretación, por lo que no es de extrañar que esté tan dotada con el verso”, escribió Stephanie Frerich, editora ejecutiva de Simon & Schuster, en un comunicado. "Inmediatamente nos cautivaron sus poemas de la forma en que millones lo están por su música", declaró. ¿Verás esta nueva serie?, ¿Crees que Halsey hará un buen trabajo en su faceta de actriz?