Halsey asegura que nunca recuperará su figura tras dar a luz

Halsey deslumbró el fin de semana pasado durante su presentación en Saturday Night Live, donde le presumió a sus seguidores que pese a que su cuerpo aún se está recuperando de dar a luz, ella sigue viendose fabulosa.

Un par de días después, la cantante recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotos de su cuerpo posparto, las cuales llegaron acompañadas de un sentido mensaje sobre cómo ha cambiado su imagen corporal desde que se convirtió en madre.

Fans halagaron el cuerpazo que Halsey mostró durante su presentación en SNL.

“Hice SNL hace dos noches y mucha gente se apresuró a decir lo bien que me veía. Fue un sentimiento extraño… Mi cuerpo se ha sentido como el de un extraño durante mucho tiempo. A veces me mantengo en la honestidad hasta el punto de compartir demasiado, pero esto se siente importante”, escribió la intérprete de ‘I Am Not a Woman, I'm a God’ en Instagram.

Mensaje para los futuros padres

Halsey asegura que no está interesada en tener una figura estilizada.

Halsey añadió: “La primera imagen es de días después de que naciera mi bebé. Mucha gente no sabe que todavía te ves embarazada por un tiempo después. Todavía está cambiando y lo voy a permitir. No tengo interés en hacer ejercicio ahora mismo. Estoy demasiado cansada y demasiado ocupada jugando con mi querido hijo”.

La cantante, quien hace unos meses dejó en shock a sus fans por un nuevo corte de cabello, mencionó que no busca fingir un cuerpo perfecto post-parto: “Dicho esto, el cuerpo detrás de todos esos cumplidos de la otra noche vestía un atuendo hecho a medida y estaba perfectamente iluminado después de muchas pruebas, así que Podría sentirme bien y hacer mi trabajo. No quiero alimentar la ilusión de que debes sentirte y verte 'genial' inmediatamente después del parto. Esa no es mi narrativa actualmente”.

Finalmente, ella se dirigió a los seguidores que podrían ser padres a futuro en su mensaje, diciendo que planea apoyarlos en su viaje de paternidad: “Si me has estado siguiendo porque también eres padre y te gusta lo que estoy haciendo, por favor, sé que estoy en tu esquina. Nunca recuperaré mi 'cuerpo anterior al bebé', sin importar cómo cambie físicamente. ¡Porque ahora he tenido un bebé! Y eso me ha alterado para siempre, emocional, espiritual y físicamente”.

“Ese cambio es permanente y no quiero volver, pero, en el espíritu de honestidad, estoy muy cansada y no soy un superhumano y esto es muy difícil. Hago todo lo posible para servir a mi arte y a mi familia mientras mantengo todo muy real”, finalizó Halsey.

Halsey rinde homenaje a la maternidad en su nuevo disco

La portada y el contenido de ‘If I Can't Have Love, I Want Power' rinde tributo a la maternidad.

Halsey y su novio Alev Aydin dieron la bienvenida a su primer hijo, Ender Ridley, el pasado 14 de julio con emotiva foto en Instagram. Tal y como te informó La Verdad Noticias, la pareja tiende a mantener su relación en privado, pero fue ella quien anunció que estaba embarazada a finales de enero de este año.

La maternidad ha sido una experiencia inspiradora para la cantante. En la publicación de Instagram que reveló la portada de su reciente álbum ‘If I Can't Have Love, I Want Power’, ella mencionó que la imagen, la cual es una mujer sentada en un trono y con el pecho expuesto, mientras sostiene un bebé “celebra los cuerpos embarazadas y posparto como algo hermoso y digno de admirar”, mientras que las canciones del álbum analiza “las alegrías y los horrores del embarazo y el parto’. El disco debutó en la segunda posición del Billboard 200 y en el número uno en la lista de ventas de álbumes principales.

