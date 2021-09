Halsey estrena su nuevo video "I Am Not a Woman, I’m a God”

Halsey lanzó un dramático video en vivo de la canción "I Am Not a Woman, I'm a God" durante el fin de semana.

En este video se salpicó de sangre mientras cantaba la pista de su canción If I Can ' producida por Trent Reznor / Atticus Ross.

El clip comienza con Halsey cantando mientras mira fijamente a la cámara mientras el escenario parpadea con luces estroboscópicas de colores al rededor de la cantante quien recientemente anunció el nacimiento de su bebé con emotiva foto en Instagram

Detalles del video de Halsey

Con un vestido blanco parecido a una toga, la cantante mantiene el contacto visual mientras cantan: “No soy una mujer, soy un dios / No soy un mártir, soy un problema / No soy una leyenda. Soy un fraude / Guarda tu corazón porque ya lo he hecho ".

De la nada, gotas de sangre comienzan a volar desde todas las direcciones, con las salpicaduras goteando por su rostro mientras se inclina con urgencia hacia las líneas "Lo intento, pero lo necesito, es difícil, pero lo siento / Y realmente duele cuando amas a alguien."

El clip se lanzó el mismo día en que Halsey lanzó una búsqueda del tesoro única en su tipo en el metaverso en asociación con Verizon y FriendsWithYou, y ya cuenta con miles de reproducciones en su cuenta oficial de Youtube.

