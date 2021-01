Halsey está esperando su primer bebé con Alev Aydin ¡Mira sus FOTOS!

¡Sorpresa! ¡Halsey está embarazada!

El miércoles 27 de enero, la cantante superestrella usó su Instagram para anunciar que estaba esperando un bebé con el guionista Alev Aydin.

En una serie de imágenes, tomadas por el fotógrafo Sam Dameshek, se puede ver a la estrella de 26 años acunando su pancita, marcando a Alev. "¡sorpresa!" Ella subtituló la foto, junto con una botella de leche, un arco iris y un emoji de ángel.

En los comentarios de la publicación de Halsey, Alev escribió: "Corazón tan lleno, te amo, dulzura". Después de ver la linda nota, la cantante de "Without Me" respondió: "¡¡¡¡Te amo !!!!!! Y ya amo a este mini humano".

Alev también confirmó la noticia en sus redes sociales este miércoles, compartiendo la publicación de Halsey en su historia de Instagram con dos emojis de corazón.

El dúo provocó rumores de romance por primera vez a principios de enero cuando Halsey publicó una foto de él en su Instagram. Sin embargo, el dúo aún tenía que hablar sobre el estado de su relación, hasta ahora.

Halsey ya había sufrido un aborto espontáneo durante una gira de conciertos

Como recordarán los fanáticos, Halsey, quien anteriormente estuvo vinculada con Yungblud y el actor Evan Peters, reveló en 2018 que estaba congelando sus óvulos debido a la endometriosis.

Mientras aparecía en un episodio de The Doctors, Halsey, que tenía solo 23 años en ese momento, compartió: "Hacer una reserva ovárica es importante para mí porque tengo la suerte de tener eso como una opción, pero necesito ser agresiva con proteger mi fertilidad, sobre protegerme a mí misma".

Halsey, quien sufrió un aborto espontáneo mientras estaba de gira en 2015, continuó: "Cuando comencé a hacer giras, tocar conciertos y viajar, el estrés y la tensión en mi cuerpo realmente comenzaron a mejorar los síntomas y empeoraron la experiencia un poco".

También reflexionó sobre su diagnóstico de endometriosis, y lo calificó como un momento "agridulce".

"Fue un alivio saber que no me lo estaba inventando todo y que no estaba siendo sensible y que no estaba todo en mi cabeza", dijo Halsey. "También apestaba saber que iba a vivir con esto para siempre".

Halsey y Alev dieron pistas de su relación desde hace varios meses, sin embargo, han mantenido todo muy privado/Foto: Us Weekly

Unos meses después de su diagnóstico, Halsey descubrió que estaba embarazada. Sin embargo, como ella compartió en The Doctors, "Antes de que pudiera entender realmente lo que eso significaba para mí y lo que eso significaba para mi futuro, para mi carrera, para mi vida, para mi relación... Lo siguiente que supe que era aborto en el escenario en medio de mi concierto".

"La sensación de mirar a la cara a un par de cientos de adolescentes mientras estás sangrando a través de tu ropa y todavía tienes que hacer el espectáculo", dijo Halsey.

"Me di cuenta de que en ese momento no quiero volver a tomar la decisión de hacer lo que amo o no poder hacerlo debido a esta enfermedad. Así que puse mi pie firme y me puse muy agresiva en cuanto a buscar tratamiento", reveló la cantante.

Halsey agregó que se sometió a una cirugía y, en el momento de la entrevista, se sentía "mucho mejor".

