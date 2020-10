Halsey deja en SHOCK a sus fans de Tik Tok por nuevo corte de cabello, ¿Se RAPÓ?/Foto: Salta 4400

La cantante de 26 años, Halsey, conocida por sus peinados atrevidos, se cortó los mechones oscuros y debutó con una cabeza recién rapada en un video de Tik Tok.

El lunes, Halsey se dirigió a su cuenta de videos para lucir su nuevo corte de cabello mientras posaba con una peluca larga, antes de moverla hacia adelante y revelar su nuevo peinado.

El video comienza con Halsey usando una peluca mientras sincroniza los labios con un clip de audio popular. “No voy a hacerlo, chica. Estaba pensando en eso. No voy a hacerlo”, dice en el video.

Halsey se cambió el look por una importante razón

Esta no es la primera vez que Halsey se luce con estilo, ya que presumió este corte en 2016. Por supuesto, está bastante claro que a los fanáticos de la dos veces nominada al Grammy les encanta el nuevo peinado y le dieron un pulgar hacia arriba. Un usuario de TikTok comentó: "AMAMOS BALDSEY".

Un fan en Twitter le preguntó a Halsey si era para un nuevo programa de televisión o si "simplemente tenía ganas".

“Estuve dejándolo crecer durante tanto tiempo y me dije a mí misma que no me lo afeitaría hasta que vi lo que era saludable y prolongado, y luego dije: 'Mm, esto es bueno, pero extraño la calvicie’”, respondió la cantante.

En una entrevista con Nylon en 2016, la cantante explicó por qué sintió que era importante para ella hacerlo en ese momento.

"El cabello también ha sido un gran indicador de problemas raciales en mi vida", dijo.

“Es una de las luchas simbólicas más importantes para las mujeres de color. Afeitarme la cabeza era importante para mí porque necesitaba poder demostrar que aún podría amarme a mí misma si lo hiciera”, comentó la cantante.

Ashley ya había presumido un look "calvo" hace unos años. La cantante de "Colors" suele mostrar diversos estilos de cabello, desde colores divertidos hasta cortes extravagantes/Foto: Pinterest

Como te informamos en La Verdad Noticias, la intérprete cuyo nombre real es Ashley Nicolette Frangipane, ha estado apoyando los movimientos contra el racismo; en incluso ha creado varios fondos para apoyar a las personas afroamericanas en el arte; así como también participó en las marchas de Black Lives Matter. ¿Te gusta cómo luce Halsey con el cabello rapado?