Halsey conquista con asombroso cover de “Dear Mr. President” de 4 Non Blondes/Foto: Billboard Argentina | 2018 Getty Images

La revista TIME dio a conocer su lista de las 100 personas más influyentes del mundo el 22 de septiembre con el especial de horario estelar TIME100, y Halsey estuvo presente para ayudar a celebrar la clase de artistas, activistas, músicos, políticos y otras personalidades de este año que ayudan a moldear el mundo.

La artista de 25 años de edad, nativa de Nueva Jersey, que ella misma es una de las más poderosas voces de su generación, tuvo una actuación del Himno de 1992 ‘Dear Mr. President’ de 4 Non Blondes.

Es bastante difícil superar la poderosa voz de Linda Perry en una canción de casi 30 años, pero Halsey realmente logró conquistar. Se veía increíble con un vestido sin mangas de colores dorados y botas negras.

La cantante llevaba el cabello recogido, pero con trenzas largas y apretadas que caían del recogido. Cuando llegó a la letra del coro, "Es un país tan maravilloso/ Pero el hombre lo está quemando", su voz fue suficiente para generar escalofríos.

En el 2019 TIME 100, Halsey celebró a sus colaboradores de BTS en “Boy With Luv” al escribir una amorosa oda a las superestrellas del K-Pop.

“Con mensajes positivos de autoconfianza, complejidades de la filosofía escondidas en sus canciones brillantes, verdadera sinergia y hermandad en cada paso de su elaborada coreografía e innumerables esfuerzos caritativos y antropológicos, BTS ha presentado sus 14 mejores pies como modelos a seguir para millones, de adorar a los fans ya cualquier otra persona que se sienta atraída por el innegable atractivo de BTS”, escribió Halsey.

Halsey es una de las personas más influyentes del 2020

También demostró por qué se merecía un lugar en el TIME100 un día antes del especial de horario estelar del 21 de septiembre, al mismo tiempo que mostraba su influencia.

Los chicos de BTS fueron los que en esta ocasión dedicaron unas palabras para la cantante en su ingreso a la lista de personas más influyentes de TIME. Los surcoreanos y la estadounidense han formado una gran amistad, y es una de las pocas estrellas con las que el grupo ha hecho una colaboración musical/Foto: Youtube

Después de ver a Drake comer espagueti a la boloñesa de la placa que Spotify le otorgó por "In My Feelings" cruzando la marca de mil millones de corrientes, Halsey superó al rapero.

Sacó sus dos placas de Spotify 1 Billion, una para "Closer", su éxito de 2016 con The Chainsmokers y otra para su sencillo de 2018, "Without Me", y puso "Popstar" de Drake para disfrutar de un festín de botanas y dulces.

“Recibí 2 de cada 3 de mis mil millones de placas. Check mate @champagnepapi”, subtituló Halsey en el video.

“Y también me deben una más”, dijo Halsey, probablemente haciendo referencia a “Eastside”, la canción de 2018 con Benny Blanco y Khalid. "Un flex si alguna vez he visto uno", comentó Josie Canseco.

"¡Esta!" añadió Ruby Rose. Diplo también intervino. “Ya hice esto con mis tres, excepto que en realidad los arruiné con salsa ranch”, dijo.

Con "Closer", "Without Me" y "Eastside", Halsey se convirtió en la primera y única artista femenina en tener al menos tres canciones en la lista Billboard Hot 100 durante 50 semanas cada una.

Junto con ese honor, se ha convertido en platino varias veces, con más de 25 mil millones de transmisiones en todo el mundo y más de 100 millones de discos ajustados vendidos. En 2019, ganó un AMA, un MTV Video Music Award, dos Teen Choice Awards, un iHeart Radio Music Award y el Hal David Starlight Award, presentado por el Songwriters Hall of Fame.

La influencia de Halsey pronto se extenderá más allá de las listas de Spotify, iTunes y Billboard. Ella hará su gran debut como actriz en The Player's Table, una serie de televisión basada en la novela más vendida de Jessica Goodman, They Wish They Were Us.

Ambientada en una escuela preparatoria en Long Island, la estudiante de último año de secundaria Jill Newman (Sydney Sweeny de Euphoria) "trabaja para descubrir la verdad sobre la muerte de su mejor amiga hace tres años y el papel que ella y sus compañeros “jugadores", miembros de la sociedad secreta que reglas de la escuela, que puede haber tenido”, según la fecha límite.

Halsey, quien también se desempeñará como productora de la serie, interpretará a Rachel Calloway, una "formidable joven con problemas emocionales que enciende el viaje de Jill para encontrar la verdad detrás del asesinato". ¿Te gustó la actuación de Halsey?, ¿Crees que Halsey debería tener un Grammy?