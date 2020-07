¿Halle Berry ya tiene novio? Con una FOTO la actriz enloqueció Instagram/Foto: Revista Ronda

La actriz de 53 años provocó rumores de romance durante el fin de semana cuando publicó una foto de ella sentada afuera con un hombre misterioso en Instagram. Aunque no se mostraron las caras, la foto íntima enseña que se estaban poniendo cómodos. "Domingo, día de diversión", escribió Halle Berry.

Los fanáticos se apresuraron a comentar la publicación, escribiendo cosas como: "Muy contenta de que hayas encontrado a alguien para ti, señorita Halle Berry", "Manteniéndolo en silencio" y "Guau, hombre con suerte".

Ver esta publicación en Instagram sunday,funday❤️ Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 19 de Jul de 2020 a las 6:10 PDT

Si Berry está en una relación, esta sería la primera pareja que el público conoce desde su breve romance con el músico Alex Da Kid en 2017. Anteriormente estuvo casada con David Justice, Eric Benét y Olivier Martinez.

Berry comparte a Maceo, su hijo de 6 años, con Martinez, y a su hija Nahla, de 12 años, de su relación anterior con Gabriel Aubry.

¿Por qué Halle Berry estaba soltera?

En abril, en un chat en vivo de Instagram con Lena Waithe, Berry habló sobre por qué eligió permanecer soltera durante tanto tiempo después de su divorcio de Martínez en 2016.

"He aprendido mucho estando con mis hijos. Son la mejor compañía para mí en este momento", dijo en ese momento. "Cuando me divorcié del padre de Maceo, estuve soltera tres años y sola. Decididamente, seguro".

"He decidido tomarme el tiempo. Soy una persona muy orientada a las relaciones, siempre quiero estar con alguien", continuó. "Pero decidí, no, voy a reducir mi velocidad, me tomaré un minuto y pasaré tiempo conmigo. ¡Y ha sido tan bueno que creo que podría quedarme así!"

Parece que Berry ciertamente ha estado disfrutando todo el tiempo extra que ha tenido con sus hijos mientras se queda en casa en medio de la pandemia de coronavirus en curso. Sin embargo, la artista declaró al medio Entertainment Tonight en abril que hay una cosa con la que realmente está luchando: ¡la educación en el hogar!

Halle reconoce que pasar más tiempo con sus hijos Nahla y Maceo, le ayudó a disfrutar de su soltería por algunos años. Pero ahora la actriz de "Monster's Ball" le ha dado una nueva oportunidad al amor después de 3 matrimonios y varios noviazgos/Foto: Univisión

"Es una pesadilla para mí confesó. "Esto es como un lavado de semestre; realmente no están aprendiendo nada y es difícil. Tengo un hijo de 6 años, y lo que aprendí es que cuando los niños de 6 años ven a otros niños de 6 años hacer cosas, luego hacen cosas. Como, se sientan y comen porque hay otros 25 que lo hacen. Se quedan en sus escritorios y colorean porque hay otros 25 que lo hacen".

"En casa, no hay otros 25 que lo hacen. Por lo tanto, para que se concentren y se den cuenta de que están en casa pero que no estén en la escuela, realmente ha sido un desafío", agregó.

"Pero disfruté de tener todo este tiempo extra con ellos. Hemos aprovechado el tiempo cuando no están en la escuela. Cuando no estoy “usando el látigo” para la escuela, tenemos mucho tiempo en familia, tiempo de la historia y el tiempo de vinculación que no solemos tener, así que está el lado positivo", expresó Halle.