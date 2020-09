Halle Berry posiblemente confirmó su ROMANCE con Van Hunt de esta forma/Foto: Usa Today y RTVE

La ganadora del Oscar ha estado provocando una nueva relación recientemente. Halle Berry pareció nombrar al hombre misterioso de su vida.

La actriz se dirigió a su Instagram el jueves para publicar una linda foto de ella con una gorra de paje y una camiseta negra con el logo del cantante Van Hunt. "Ahora ya sabes", escribió Halle, de 54 años, en la leyenda.

El emoji de pie aparentemente hace referencia a una publicación de Instagram que compartió en julio de sus pies junto a los pies de un hombre anónimo con la leyenda "domingo, día de diversión". Un mes después, se compartió una instantánea similar cuando agradeció a sus fans por la efusión de deseos de cumpleaños.

Ver esta publicación en Instagram sunday,funday❤️ Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 19 de Jul de 2020 a las 6:10 PDT

"¡Despertando Vegas!" ella escribió. "¡Gracias por todos los hermosos deseos de cumpleaños de mis amigos y mis fans leales y que me apoyaron! TODOS ustedes ayudaron a que mi cumpleaños fuera más especial"

Van Hunt, por su parte, también pareció insinuar la relación, ya que publicó una foto en julio de una mujer que se parece a Halle besándole la mejilla. Lo subtituló, "Mi bambú".

Ver esta publicación en Instagram my bamboo Una publicación compartida por van hunt (@vanhunt) el 9 de Jul de 2020 a las 6:58 PDT

Y a finales de agosto, el ganador del Grammy también compartió una foto de una mujer plantándole una en la mejilla, mientras escribía junto a ella: "Los besos aterrizan suavemente".

Halle Berry disfrutó de su soltería

Halle estuvo casada anteriormente con la estrella de béisbol David Justice y el cantante Eric Bonet. Comparte a su hijo Maceo, de 6 años, con Oliver Martínez, con quien estuvo casada de 2013 a 2016.

Halle, pasó de tener diversos romances a estar en la soltería. La actriz pasó varios años sola, disfrutando su vida profesional y de mamá. Hasta hace unos meses, que decidió darse una nueva oportunidad en el amor/Foto: Trendencias

También comparte a su hija Nahla, de 12 años, con su ex novio Gabriel Aubrey. En abril, Halle habló con Lena Waithe durante un chat en vivo de Instagram y reveló que estaba disfrutando de su vida de soltera, según Harper's Bazaar.

"Cuando me divorcié del papá de Maceo he estado bastante sola desde hace tres años", explicó. "Decididamente, segura."

"He decidido tomarme un tiempo", continuó. "Soy una persona muy orientada a las relaciones, siempre quiero estar con alguien. Pero decidí, no, voy a ralentizar mi rollo, me voy a tomar un minuto y voy a pasar el tiempo conmigo. ¡Y ha sido tan bueno que creo que podría quedarme así!" ¿Crees que Halle y Van Hunt hacen una bonita pareja?