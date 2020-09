Halle Berry dice que ganar el Oscar fue “una de mis mayores decepciones”

Halle Berry cree que su histórica victoria en el Oscar fue "una de sus mayores angustias". Muchos fanáticos del cine recuerdan la alegría de esa noche cuando se llevó a casa el Premio de la Academia a la Mejor Actriz en 2002.

Se suponía que "Monster's Ball" sería el comienzo de un montón de papeles emblemáticos para la actriz, pero no fue exactamente así, según reveló Halle Berry a Variety al decir que sentía que la "Maldición de Oscar" era real porque las oportunidades que se suponía que vendrían a llamar a su puerta simplemente no se materializaron.

Halle Berry se convierte en la primera actriz afroamericana en ganar el Oscar a Mejor Actriz Principal

Pero, a pesar de eso, Halle Berry sigue siendo una figura popular y una inspiración para muchos artistas del cine actual. Incluso está dirigiendo "Bruised", una próxima película sobre un luchador de MMA. Entonces, toda la experiencia ha informado su viaje como actriz.

Halle Berry decepcionada tras ganar el Oscar

"Es uno de mis más grandes decepciones. A la mañana siguiente, pensé, 'Wow, fui elegida para abrir una puerta'. Y luego, para no tener a nadie ... pensé, 'Oh, todos estos grandes guiones van a venir a mi camino; estos grandes directores van a golpear mi puerta. No sucedió.'", recordó Halle Berry.

"Todo se puso un poco más difícil. Lo llaman la maldición del Oscar. Se espera que entregues actuaciones dignas de un premio".

"Pensé que Cynthia [Erivo, la estrella de 'Harriet'] iba a hacerlo el año pasado. Pensé que Ruth [Negga, nominada por 'Loving' en 2016] tenía una muy buena oportunidad de hacerlo también", admitió Halle Berry,"Pensé que había mujeres que legítimamente, posiblemente, podrían haberlo hecho, deberían haberlo hecho. Esperaba que lo hubieran hecho, pero por qué no ha ido de esa manera, no tengo la respuesta".

La actriz del género de superhéroes se preguntó: "Yo cuestiono" ¿Fue ese un momento importante o fue solo un momento importante para mí? Quería creer que era mucho más grande que yo. Se sentía mucho más grande que yo, principalmente porque sabía que otros deberían haber estado allí antes que yo y no lo estaban".

Halle Berry debuta como directora

En la misma entrevista, Halle Berry dijo que su experiencia en Catwoman le hizo darse cuenta de que quería dirigir. Hubo algunas decisiones con las que claramente no estaba de acuerdo y parece que los espectadores básicamente hicieron eco de su sentimiento debido a la actuación de la película.

"La historia no se sentía del todo bien", observó Halle Berry. “Recuerdo haber tenido ese argumento: '¿Por qué Catwoman no puede salvar el mundo como lo hacen Batman y Superman? ¿Por qué está salvando a las mujeres de una crema facial que les rompe la cara? '' Pero yo era solo el actor de alquiler. Yo no era el director. Yo tenía muy poco que decir al respecto".

