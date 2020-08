Halle Berry apoya a Megan Thee Stallion tras sufrir un disparo de su ex

Halle Berry apoya a Megan Thee Stallion tras sufrir un disparo

Más de un mes después de que le dispararon en los pies después de una fiesta en Hollywood Hills, Megan Thee Stallion reveló por primera vez el jueves por la noche que Tory Lanez fue la persona que apretó el gatillo.

“Sí ... Tory me disparó. Me disparaste y tu publicista y tu gente iban a estos blogs mintiendo”, dijo durante un Instagram Live. "Deja de mentir. ¿Por qué mentir? No entiendo."

Para explicar por qué los informes originalmente decían que se cortó el pie con el vidrio, la rapera explicó que estaba preocupada por su seguridad. "No le dije nada a la policía porque no quería que no nos metieramos en más problemas", agregó.

Halle Berry apoyó y defendió a la rapera

La actriz Halle Berry recurrió a Twitter para apoyar a la rapera "Hot Girl" el viernes por la tarde (21 de agosto) después de leer las noticias.

"Paz. Protección. Respeto. Para TODAS las mujeres negras. SIEMPRE. @Theestallion, estamos contigo. A la mi*rda esta mi*rda. #ProtectBlackWomen", escribió.

Meg vio el dulce mensaje y lo retuiteó con una cadena de corazones azules, agradeciendo a la actriz por su apoyo y sororidad ante tal agresión.