Halle Berry afirma que quiere volver como Storm en el reboot de X-Men

La saga de X-Men fue una de las primeras que nos trajo a personajes de Marvel antes de la llegada del MCU, donde vimos a los mutantes salvar el mundo y personajes como Wolverine, Beast, Magneto, Charles Xavier, Deadpool y Storm se volvieron los más populares.

Tras un reinicio de la saga hace algunos años, algunos personajes fueron completamente cambiados, sin embargo las líneas temporales se mantuvieron, pues se trataban de versiones más jóvenes, lo que dio cabida a que los personajes y actores originales pudieran regresar.

Ahora, tras la posible llegada de los X-Men al MCU, la actriz Halle Berry ha expresado sus deseos por volver a darle vida a Storm, una de las miembros más poderosas y valiosas del equipo, por lo que podríamos verla de nuevo, incluso como vengadora.

Halle Berry quiere volver a ser Storm en X-Men

La heroína se volvió casi tan popular como Wolverine

Tras una entrevista con el medio Vanity Fair, la talentosa actriz declaró que si le gustaría volver a estar en la piel de la mutante conocida como Storm, aunque declaró que para que esto sea posible, su inclusión debería tener sentido, de esta forma lo haría sin dudarlo.

Te informamos que la última aparición de Halle Berry como el personaje fue en X-men: Days of future past en el año 2014, y el reparto de la película fue cambiado totalmente, a excepción de Hugh Jackman como Wolverine, siendo la nueva Storm la actriz Alexandra Shipp.

¿Los X-men llegarán al MCU?

Hasta el momento no hay indicios de mutantes en el MCU

Como te informamos meses atrás en La Verdad Noticias, tras la compra de FOX por parte de Disney, se confirmó la llegada del mundo de los mutantes con un crossover de Deadpool y Korg, mismo que emocionó a los fans, quienes ya desean ver a héroes como Wolverine entre los Avengers.

Hasta el momento no han habido declaraciones por parte de Marvel Studios, ya que por el momento no se incluirán a los mutantes, pues no ha habido mención de ellos en la fase 4 del MCU, pero de ser así, el regreso de Storm con Halle Berry sería una excelente opción.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!