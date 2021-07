Halle Bailey anuncia fin del rodaje de La Sirenita y comparte una foto como Ariel

Después de una larga espera y múltiples retrasos debido a la pandemia de COVID-19 la película de La Sirenita al fin ha terminado de rodarse, al menos así lo anunció la protagonista Halle Bailey quien da vida a Ariel.

La actriz quien fue elegida para para ponerse en los pies (o más bien en la cola) de la Sirenita lanzó el anuncio a través de sus redes sociales donde compartió una fotografía en la que aparece caracterizada de Ariel en la orilla de la playa, así mismo narró cual fue su experiencia a darle vida a este personaje.

La joven actriz de 21 años compartió con sus seguidores la increíble experiencia que ha sido para ella participar en este live action de La Sirenita, un clásico de Disney.

Así mismo la actriz reveló lo bien que la pasó al interpretar a esta princesa, la cual es la favorita de muchos. Cabe indicar que la película fue filmada en Iver, Inglaterra y Cerdeña, Italia (para recrear los espacios de la película animada) por lo que la joven tuvo que pasar un tiempo alejada de su familia, situación que aunque resultó un poco complicada para ella supo sobrellevar.

¿Cuál fue la experiencia de Halle Bailey como Ariel?

Fotografía y mensaje publicado por la actriz tras finalizar el rodaje

En sus redes sociales la joven actriz Halle Bailey narró la increíble experiencia que fue para ella dar vida a Ariel en la película live action de La Sirenita, pues a través de una publicación escribió:

“Y esto… es un resumen tras la audición de esta película cuando tenía 18 años para 19, hasta acabar de rodar durante una pandemia cuando cumplí 21. Finalmente lo conseguimos. Me siento tan agradecida de haber experimentado esta película en todo su esplendor. Ha sido una experiencia complicada estar lejos de todo y de todos los que conozco, sentir dudas y soledad, pero también la libertad y perseverancia que he conseguido al final. Esta experiencia me ha hecho mucho más fuerte”

Eso no es todo, pues la joven cantante agradeció a todo el equipo por lo meses “encantadores y telentosos”.

Recordemos que cuando se anunció que Halle daría vida a Ariel se desataron múltiples polémicas y crtíticas, debido a su tono de piel, pero la voz, dulzura e inocencia de la joven demostraron ser perfectas para el papel, al menos así lo anunció Rob Marshall, director de la película quien en todo momento ha demostrado su apoyo a la actriz.

¿Dónde está ambientada La Sirenita?

Halle Bailey anuncia el fin del rodaje de La Sirenita y comparte foto como Ariel

En el cuento original La Sirenita se desarrolla bajo el mar, en el reino de Atlántida, que está supuestamente localizada en Dinamarca, de donde es originario Hans Christian Andersen, el autor de la historia.

Sin embargo en la versión de Disney la película parece estar ambientada en el mar Mediterráneo y tal parece que para la película en live action protagonizada por Halle Bailey también usaron estos escenarios.

