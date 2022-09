Hailey rompe el silencio sobre la polémica con Justin Bieber y Selena Gomez

Las declaraciones de la modelo al podcast 'Call Her Daddy' causaron gran controversia en redes sociales.

Hailey Baldwin acudió como artista invitada al nuevo episodio del podcast ‘Call Her Daddy’ de Alex Cooper para hablar por primera vez y detalladamente sobre la polémica que la envuelve a ella con su esposo Justin Bieber y Selena Gómez, quien fue su novia hace algunos años.

En primera instancia, la modelo de 25 años de edad dejó en claro que nunca anduvo con el intérprete de ‘Baby’ mientras él andaba con su ex: “No, ni una sola vez… No es mi carácter meterse con la relación de alguien, simplemente nunca haría eso. Me criaron mejor que eso. No estoy interesado en hacer eso y nunca lo estuve”.

La esposa del cantante asegura que su relación inició cuando él ya se había separado de Selena Gómez.

Asimismo, ella asegura que buscó a Selena para aclarar las cosas, lo cual le trajo mucha paz. De igual modo, ella menciona en el podcast de Alex Cooper que no estaba dispuesta a casarse con un hombre que no había solucionado sus problemas con sus relaciones antiguas y considera que él lo haya hecho como un acto muy maduro de su parte.

Sin mencionar su nombre para evitar malentendidos, Hailey Baldwin asegura que la historia entre su esposo y ella es muy larga pero que no le corresponde hablar de ella. De igual modo señaló que respeta lo que existió entre ellos, así como respeta a los involucrados y que entiende que su posición en dicho romance pudo haberse malinterpretado.

Hailey Baldwin habla del acoso de los fans

La modelo le confesó a Alex Cooper que lamenta que los fans aún no puedan superar el pasado.

Al ser cuestionada sobre el acoso que vive por parte de los fanáticos, ella dijo que lamenta que la gente no pudiera olvidar el pasado. Asimismo, indicó que ha tenido que aprender a lidiar con el odio que recibe en redes sociales, el cual ha estado presente hasta estos días y una prueba de ello fue el ataque del que fue víctima en la MET Gala 2022.

“Si hemos seguido adelante, ¿por qué no puedes? Es hiriente, Creo que es triste, creo que es triste estar en contra de la felicidad de alguien, creo que es triste no desearle lo mejor a alguien”, dijo Hailey Baldwin, quien hoy en día solo espera un respeto mutuo entre las personas.

Te puede interesar: Selena Gomez es acusada de burlarse de Hailey Bieber y ella se disculpa

¿Cuándo empezaron a andar Hailey Baldwin y Justin Bieber?

La pareja ha tenido que enfrentar el acoso e insultos por parte de los fanáticos.

Justin Bieber y Hailey Baldwin se conocieron en 2009 pero fue hasta 2014 que se hicieron amigos y dos años después iniciaron un romance, el cual fue muy inestable. En 2018 deciden unir sus vidas en matrimonio y hoy en día son considerados una de las relaciones más sólidas de Hollywood.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

¡Síguenos en nuestra cuenta de Instagram!

Fotografías: Redes Sociales