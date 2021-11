Hailey confiesa que vivió una fuerte crisis tras su boda con Justin Bieber

Justin Bieber y Hailey Baldwin son una de las parejas favoritas del espectáculo, sin embargo, el matrimonio de la joven pareja no ha sido nada fácil y en esta ocasión fue la modelo quien rompió el silencio y habló sobre los desafíos que ha enfrentado tras su boda con Bieber.

Fue durante el podcast In Good Faith with Chelsea & Judah Smith que la modelo compartió los desafíos que ha enfrentado durante su matrimonio con el cantante y por donde reveló que especialmente el primer año de casada fue “muy difícil”.

La pareja se casó el 30 de septiembre de 2018 en Estados Unidos, ante sus amigos y familiares, sin embargo, los famosos tuvieron un primer año de matrimonio muy difícil en medio de la depresión que sufría el cantante.

Crisis de Hailey tras su boda con Justin Bieber

La pareja se casó en 2018.

La modelo de 24 años de edad se sinceró y reveló que su madre la convenció de quedarse con Bieber en una etapa particularmente complicada, pues recordemos que el intérprete luchó contra la depresión después de casarse.

Baldwin recordó que recurrió en diversas ocasiones a su mamá, Kennya Baldwin, ante la crisis enfrentaba junto a su recién esposo. "Recuerdo que la llamé varias veces, una vez en particular cuando estábamos en Brooklyn y la estaba llamando, estaba llorando y le dije: 'Simplemente no puedo hacerlo. No hay forma de que pueda hacer esto si va a ser así para siempre'", confesó.

La modelo estadounidense reveló que recibió el apoyo de su familia, motivo por el cual luchó junto al intérprete de “Lonely” para salvar su matrimonio. "Tomé una decisión. Sé con certeza que he amado a esta persona durante mucho tiempo y ahora no sería el momento de renunciar a él. Simplemente no le haría eso...No soy ese tipo de persona, así que iba a aguantar sin importar cuál fuera el resultado. Fue muy difícil".

¿Cuándo y dónde se casó Justin Bieber?

Los famosos intercambiaron alianzas en el registro civil de Nueva York en septiembre de 2018. Un año más tarde,en 2019, se llevó a cabo la boda religiosa de Justin Bieber y Hailey se casaron en un lujoso hotel en California del Sur, Estados Unidos, junto a sus familiares y amigos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!