Hailey Bieber sufrió parálisis en un lado de la cara antes que Justin Bieber.

El cantante Justin Bieber informó que la mitad de su rostro está paralizado a raíz de un virus, con lo cual generó gran preocupación a sus fanáticos. Es de recordar que meses previos, fue su esposa Hailey Bieber quien tuvo problemas de salud y recientemente confesó que la mitad de su cara estaba caída.

A inicios de marzo de este año, la modelo fue hospitalizada consecuencia de un coágulo sanguíneo en el cerebro, el cual le provocó una breve pérdida de oxigenación cerebral. En un principio no reveló detalles, únicamente dijo un poco de la situación vía redes sociales y agradeció los buenos deseos de quienes la siguen en Instagram.

Sin embargo, dos meses más tarde dijo exactamente lo que le pasó, a través de un video que subió a su canal de YouTube, al que nombró Hailey Rhode Bieber. En el que el clip, que lleva el título Contando mi historia, contó que se encontraba a mitad del desayuno con Justin cuando repentinamente notó algo extraño.

¿Qué dijo Hailey Bieber sobre su parálisis?

Hailey Bieber sufrió parálisis en un lado de la cara antes que Justin Bieber.

En el video describió: “Tuve una sensación extraña que viajó por todo mi brazo, desde mi hombro hasta la punta de mis dedos, que se sentían muy entumecidos y raros”. Explicó que se quedó unos momentos intentando descubrir qué es lo que le estaba pasando y que el cantante canadiense le preguntó si estaba bien.

En primera instancia la joven Hailey Bieber no respondió porque no estaba segura de cómo describir lo que sucedía. Después, cuando quiso hacerlo, no pudo. De acuerdo con sus palabras: “Cuando iba a responder no pude hablar, el lado derecho de mi cara empezó a caerse”.

Hailey Biber pensó tener un derrame cerebral

Hailey Bieber sufrió parálisis en un lado de la cara antes que Justin Bieber.

Inicialmente la pareja pensó que a Hailey Biber le estaba dando un derrame cerebral. Informó un médico que estaba en el lugar la auxilió antes de ser trasladada al hospital, revisó sus brazos y le cuestionó si sabía quién era o dónde estaba. No obstante, aunque sabía las respuestas a las preguntas, no podía hablar.

La modelo afirmó que sin duda ha sido el momento de su vida en que ha tenido más miedo, debido a que muchas cosas pasaban por su cabeza: la posibilidad de estar sufriendo un derrame o las consecuencias que podría tener a largo plazo por el incidente. Pese a que su rostro regresó a la normalidad en alrededor de 30 segundos, no pudo recuperar el habla hasta que regresó a su casa.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.