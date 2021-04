Hailey Bieber se tomó un tiempo para reflexionar después de que un video en el que se denunciaba su supuesta mala conducta y se volviera viral en TikTok el verano pasado. Hablando con la Dra. Jessica Clemons en su propio canal de YouTube, la modelo explicó que estaba molesta cuando el ex restaurante Julia Carolan acusó a Hailey de ser grosera.

"Esto va a ser controvertido", dijo Julia en el video, que recibió más de 13 millones de visitas. "La he conocido un puñado de veces y nunca fue agradable. Realmente quiero que me caiga bien, pero tengo que darle como un 3.5 sobre 10. ¡Lo siento!".

Hailey Bieber responde a las acusaciones de ser una engreída

En ese momento, Hailey se disculpó en la sección de comentarios del video, escribiendo: "Acabo de encontrar este video y quería disculparme si alguna vez te he dado malas vibras o mala actitud. ¡Esa no es mi intención!".

También agregó que espera que algún día puedan volver a verse para poder "disculparse en persona". Julia, por su parte, aceptó la disculpa y llamó a la esposa de Justin Bieber "una reina de la responsabilidad". Ahora, Hailey se ha abierto al Dr. Clemons sobre cómo la hizo sentir la situación.

"Cuando vi su video, me enojé mucho", dijo.

"Nunca hay una excusa para ser grosera. Me sentí mal porque esa fue su experiencia conmigo, pero me frustró un poco porque nunca se sabe por lo que está pasando alguien. Recuerdo haber pasado por momentos en mi vida en los que estaba tan triste, y tan desconsolada que me resultaba difícil relacionarme con la gente".

Hailey Bieber expresó sus sinceras disculpas

Ella continuó: "Ojalá no actuara de esa manera con ella. Soy un ser humano y cometí un error y actué de una manera que estaba fuera de lugar para mí. Actué de una manera que no quiero". ser. Estoy tratando de hacerlo mejor cada día".

"Quiero seguir creciendo como persona. Estoy abierto a que la gente me corrija".

La joven de 24 años agregó, sin embargo, que no cree que "las personas que intentan corregirme y me dicen lo que debo ser y lo que debo hacer, deban ser personas en las redes sociales". Hailey también compartió cómo fue para Justin, con quien se casó en 2018 después de un romance intermitente, crecer bajo un microscopio constante.

"Lo tenía en un nivel mucho más pequeño, pero incluso mi esposo tuvo que pasar por todo frente a todos y cometer muchos errores frente al mundo entero", explicó.

"No había nada que él pudiera hacer que no pasara por los medios. Siempre me hizo sentir muy triste por él, porque gran parte de lo que estaba sucediendo era lo que estaría haciendo cualquier persona de su edad, excepto que era en una escala mucho mayor..."

Ella notó la "presión" para que el cantante de "Sorry" sea "este ejemplo perfecto para la gente". "Siempre le digo, estoy tan impresionada con lo normal que eres", dijo.

"Y estoy agradecida de que pueda ser el adulto maduro y estable que es ahora".

Afortunadamente, Hailey y Justin se tienen el uno al otro para navegar por la naturaleza complicada de estar en el centro de atención.

¿Crees que Hailey Bieber debía disculparse? No, ella no es responsable de lo que piensen los demás 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''"> Sí, se lo debía 0% = 2?'active':''"> = 4?'active':''"> = 6?'active':''"> = 8?'active':''"> = 10?'active':''"> = 12?'active':''"> = 14?'active':''"> = 16?'active':''"> = 18?'active':''"> = 20?'active':''"> = 22?'active':''"> = 24?'active':''"> = 26?'active':''"> = 28?'active':''"> = 30?'active':''"> = 32?'active':''"> = 34?'active':''"> = 36?'active':''"> = 38?'active':''"> = 40?'active':''"> = 42?'active':''"> = 44?'active':''"> = 46?'active':''"> = 48?'active':''"> = 50?'active':''"> = 52?'active':''"> = 54?'active':''"> = 56?'active':''"> = 58?'active':''"> = 60?'active':''"> = 62?'active':''"> = 64?'active':''"> = 66?'active':''"> = 68?'active':''"> = 70?'active':''"> = 72?'active':''"> = 74?'active':''"> = 76?'active':''"> = 78?'active':''"> = 80?'active':''"> = 82?'active':''"> = 84?'active':''"> = 86?'active':''"> = 88?'active':''"> = 90?'active':''"> = 92?'active':''"> = 94?'active':''"> = 96?'active':''"> = 98?'active':''"> = 100?'active':''">

Controversias de Hailey Bieber

Controversias de Hailey Bieber

Antes de casarse, Hailey fue juzgada por el público como la culpable de la última separación de Justin con Selena Gómez ya que presuntamente se había aliado junto a Kendall Jenner para hacer que la pareja terminara. Eso no pudo ser confirmado y solo quedó como un hilo de Twitter viral pero a raíz de esto, ganó el odio de la gente y hasta la fecha la siguen comparando con la intérprete de “Like a love song”.

Baldwin ha tenido que sobrellevar las burlas y comparaciones de la gente con tal de seguir al lado de Justin, demostrándole que realmente lo ama. Esta pareja sorprendió con su boda hace un año y desde el magno evento se han vuelto completamente inseparables. Por su parte Justin Bieber suele presumir a su amada esposa en su cuenta oficial de Instagram, dejando ver al público general que no tiene ojos para nadie más.

Justin ha demostrado a Hailey que la defenderá a capa y espada pues en muchos lugares se ha visto como suele enfrentar a la prensa pidiéndoles respeto para su esposa. ¡No cabe duda que Justin está realmente enamorado!.

Fotos de Hailey y Justin

Justin y Hailey Bieber se han convertido en una de las parejas más populares de las redes sociales debido a la gran cantidad de fotos que suelen compartir juntos además de los videos que crearon para Tik Tok durante la cuarentena en donde los vimos muy activos recreando coreografías. Esta pareja ya no se deja ver con glamour sino que suelen lucir pants y sudaderas muy cómodos además de increíbles tenis dejando en claro que lo único que les importa es estar juntos.

Sigue leyendo La Verdad Noticias y entérate de la información más relevante de tus artistas favoritos.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.