Hailey Bieber protagoniza el nuevo videoclip “Anyone” de Justin Bieber

Justin Bieber solo tiene ojos para su esposa Hailey Bieber y así lo dejó ver en su reciente videoclip “Anyone” lanzado por el cantante este jueves. El clip está dando de qué hablar en las redes sociales.

El videoclip que lleva por nombre "Anyone (On the Road)", está produccido en vintage en blanco y negro, y empalma imágenes de los Biebers disfrutando de su fiesta, capturado por el director Joe Termini.

"Tú", escribió Justin Bieber en Twitter al compartir un fragmento de su nuevo video oficial.

La esposa de la superestrella del pop no mostró su interés amoroso en el video musical original, que fue dirigido por Colin Tilley; la actriz Zoey Deutch asumió el papel, y reveló en la versión Vevo Footnotes del video que no conoció a Bieber hasta que filmaron su primera escena bailando en la playa.

"Anyone" ha alcanzado hasta ahora el puesto número 6 en el Billboard Hot 100 y el número 19 en la lista Pop Airplay.

Hailey Bieber en el videoclip “Anyone”.

La canción, junto con "Holy" con Chance the Rapper, "Lonely" con Benny Blanco y "Monster" con Shawn Mendes estarán en el próximo nuevo álbum de Bieber, confirmó a Billboard el vicepresidente ejecutivo/jefe de promoción de Def Jam, Nicki Farag.

Hailey Baldwin y Justin Bieber disfrutan su matrimonio

Como informamos en La Verdad Noticias Justin Bieber compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram para recordar que hace 7 años fue arrestado por conducir ebrio en la ciudad de Miami, suceso por el cual pidió perdón a todos sus fans.

“7 años atrás fui arrestado, no es mi mejor momento. No estoy orgulloso de lo que estaba haciendo con mi vida. Estaba herido, infeliz, confundido, enojado, engañado, incomprendido y enojado con Dios”, escribió el cantante en Instagram.

La publicación del intérprete de ‘Yummy’ en Instagram ha superado los 7 millones de likes y ha recibido miles de mensajes de apoyo por parte de sus amigos, famosos y fanáticos, pero quien no podía faltar en darle amor a través de las redes sociales fue Hailey Baldwin, su amada esposa, quien se limitó a reaccionar con un emoji de corazón.

