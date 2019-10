Hailey Bieber escuchó la canción de Selena y Spotify la evidencia

Selena Gómez deslumbró este 23 de octubre con una canción que, a menos de un día de haber salido, ya ha generado millones de reproducciones de YouTube y Spotify, pues, además de marcar el regreso de Selena Gómez a la música, la pieza habla sobre su relación con Justin Bieber, pues es obvio que, en cada palabra ha querido darle un mensaje a su ex novio.

Sin embargo, como toda novia tóxica, era obvio que Hailey Bieber iba a estar pendiente de la canción de la ex novia de su marido, pues fue de las primeras en escuchar la nueva canción de Selena Gómez, llamada Lose You To Love Me, y que algunos versos son dedicados para el intérprete de “Sorry”.

De acuerdo con algunas imágenes que andan rondando en internet, spotify habría enviado una alerta de que la nueva canción de Selena Gómez ya se encontraba disponible en su plataforma, y que una de las famosas que escuchaba dicha canción era Hailey Bieber.

Aun no se sabe si la notificación fue real, dejando en evidencia a la esposa de Justin Bieber, o si fue algún montaje de un internauta, pues nadie ha hecho ningún comentario al respecto.

“Si alguna vez te sientes toxico, recuerda que Twitter exhibió a Hailey escuchando la nueva canción de Selena”, se lee en la publicación.

Aunque no sabemos si la notificación es real, de lo que si podemos estar prácticamente seguros es que Hailey Bieber ya escucho el nuevo single de Selena Gómez, y si no lo ha hecho pronto lo hará, pues pinta para estar sonando en todas las radiodifusoras del planeta, pues Gómez es una de las artistas más conocidas, de hecho, es una de las más seguidas en Instagram con más de 158 millones de seguidores en Instagram.

