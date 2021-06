Hailey Bieber confiesa por qué NUNCA haría una sesión de fotos desnuda

Hailey Bieber se sinceró sobre el establecimiento de ciertos límites dentro de su carrera, incluyendo el porque no desea realizar una sesión de fotos desnuda, como te revelaremos en La Verdad Noticias.

Para su serie de videos, A Conversation With, conversó con la actriz Yvonne Orji sobre su fe compartida y se unió a las limitaciones que se establecieron a si mismas dentro del negocio.

Durante su conversación, Hailey Bieber admitió cómo se negó a posar desnuda por su fe cristiana, pero aún recibe críticas por fotografiarse en lencería y trajes de baño, diciendo:

"Eres una actriz. Estás en un programa en haces escenas de sexo y maldiciendo y haciendo cosas que muchas personas que son cristianas probablemente verían y dirían no eres un verdadero cristiano, porque estás haciendo estás haciendo esto".

"'De manera similar a veces, como en mi trabajo, tengo que mostrar la piel o me fotografiarán en ropa interior o lencería. Y la gente dice: 'Bueno, esa no es una buena representación porque no eres modesto y no eres así'”.

Y aunque es posible que no quiera exponer completamente su cuerpo, la ex bailarina de ballet reconoce cómo algunas mujeres están felices de elegir esa ruta y eso está bien, expresando:

"Creo que también tomo un lugar en el que estoy como, 'Está bien, nunca me gustaría que me dispararan desnuda', pero apoyo para cualquier mujer que se sienta cómoda haciendo eso".

Hailey Bieber no quiere posar desnuda por religión

Hailey Bieber y su esposo protagonizan sesión de fotos sexy en Instagram

Orji, cuyo papel de Molly en Insecure ha mostrado mucha piel, compartió cómo ella también tiene restricciones claras y no mostrará sus pechos llenos ante la cámara, similar a los planes de la modelo de 24 años.

Y a pesar de que la actriz de 37 años ha enfrentado críticas por sus creencias, no ha retrocedido en su postura. Yvonne también señaló que "no hay una única manera de ser cristiano" y ha aprendido a encontrar un punto medio cómodo dentro de la industria, explicando:

“Definitivamente conseguí cristianos que decían: 'No entiendo cómo puedes decir que amas a Dios y aún así ... y yo digo:' Soy de alto nivel, lo que hace que sea más fácil para el próximo cristiano que quiera ingresar. en este campo'", explicó.

"Cuando tratan con un director o una productora, pueden decir:' Sabemos cómo trabajar contigo '. Creo que la gente piensa que solo hay una forma de ser cristiano. Hicieron eso con Jesús, y es como, 'No, él es el Cristo. No hay cristianismo sin él".

Para Hailey Bieber, eso finalmente muestra cómo todos tienen su propia relación con sus creencias, compartiendo: “Tu relación con Dios no será la misma que la mía ni la tuya ni la de ninguna otra persona en esta sala o en el mundo".

"Todos tenemos diferentes relaciones y formas en que nos relacionamos con la Biblia y nos relacionamos con Jesús. Para mí, mi relación con Jesús es que creo que se trataba de amor y aceptación", finalizó Hailey Bieber.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.