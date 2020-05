Hailey Bieber aclara los rumores sobre sus presuntas cirugías plásticas/Foto: Diario AS

Hailey Bieber no es ajena a los rumores de cirugía plástica. La modelo ha crecido en el centro de atención y, a lo largo de los años, se han publicado innumerables artículos sobre su "transformación", pero ella finalmente ha decidido aclarar estos comentarios.

¿Se hizo una cirugía de nariz? ¿Tal vez algunos rellenos de cejas? ¿Qué pasa con esos labios? La fábrica de rumores funciona incansablemente, pero la modelo de 23 años acudió a Instagram el jueves 21 de mayo para cerrar a todos sus enemigos de una vez por todas.

En una publicación que desde entonces fue eliminada por el usuario de Instagram @beautyambra, el usuario publicó una al lado de Hailey en 2011 y Hailey en 2020. Claro, en la foto, la mandíbula de Hailey está menos definida y tiene un poco más una cara redonda de bebé.

Supuestas cirugías de la modelo Hailey Baldwin/Foto: Pinterest

Hailey Bieber y su supuesta cirugía de rostro

Pero recordemos que, en 2011, Hailey tenía 14 años y las transformaciones naturales son inevitables durante esa década crucial. Sin embargo, Hailey decidió que no iba a dejar pasar esta crítica, y comentó la publicación:

“¡Deja de usar fotos editadas por maquilladores! Esta foto de la derecha NO es lo que parezco... Nunca me he tocado la cara, así que si vas a sentarte y compararme a los 13 y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no haya sido editada tan loco", comentó Haile.

El comentario de la esposa de Justin Bieber fue compartida por una cuenta de fanáticos que enganchó su respuesta antes de que se retirara la publicación original. Y, bueno, eso es una caída de micrófono allí mismo.

Hailey está lejos de ser la única celebridad que ha tenido que lidiar con comentarios de esta naturaleza. Justo ayer, la amiga y compañera modelo de Hailey, Gigi Hadid, habló sobre sus propios rumores sobre cirugía plástica, admitiendo que es algo que la "aterroriza". Pero salvaje: ¿por qué no nos damos un descanso?