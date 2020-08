¡Hailey Baldwin ya quiere tener hijos con Justin Bieber! ¿Qué clase de mamá será?

Hailey Baldwin habló sobre cómo ella y su esposo, Justin Bieber criarán a sus futuros hijos y su especial deseo de involucrarlos en la política. La modelo ha revelado que ella y el cantante quieren que sus hijos puedan comprender y respetar el movimiento Black Lives Matter, que se ha vuelto más prolífico en los últimos meses después de la muerte de George Floyd.

En declaraciones a Vogue India, Hailey Baldwin declaró: "Se criarán sabiendo cómo tratar a las personas, por qué no decimos ciertas cosas, y por qué respetamos, reconocemos y damos crédito donde se debe".

Justin Bieber y Hailey Baldwin se unen a Black Lives Matter

Hailey Baldwin agregó que espera que su hijo heredará su chaqueta de cuero negra 'boxy' favorita, y agrega: 'Es el tipo de chaqueta que le pasaría a mi hijo'. También admitió que no sentía que el tener a un actor famoso, Steven Baldwin, como su padre la afectará mientras crecía.

"Para ser honesta, realmente no creo que alguna vez haya sido famoso. Por supuesto, mi padre era actor y era famoso hasta cierto punto ... [Pero] tuve que crecer y obtener mi licencia de conducir y ser realmente normal hasta los últimos tres años de mi vida. "Pero si tuviera que comparar cómo crecí con lo que hizo Justin, él tuvo una experiencia" famosa "mucho más loca realmente joven".

Justin Bieber arrepentido perder la virginidad muy joven

En mayo pasado, Justin Bieber de 26 años, reveló que deseaba haberse quedado célibe antes de casarse con Hailey Baldwin en 2018.

Mientras la pareja reflexionaba sobre su relación durante su serie de Facebook Watch, The Biebers, Justin Bieber explicó: '[Probablemente haya] Muchas cosas que cambiaría. No me arrepiento de nada porque creo que te hace ser quien eres y aprendes de las cosas.

‘Si pudiera regresar y no tener que enfrentar algunos de los daños que sufrí, probablemente me habría salvado para casarme. Sé que suena loco [...] El sexo puede ser un poco confuso cuando eres sexualmente activo con alguien".

Por su parte, su esposa Hailey Baldwin agregó:" No sé si diría lo mismo, pero tuvimos diferentes experiencias con todo. Estoy de acuerdo con el hecho de que ser físico a veces puede hacer las cosas más confusas".

¿Qué piensas de las inesperadas declaraciones de Justin Bieber y Hailey Baldwin?.