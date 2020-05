Hailey Baldwin habla sobre Selena Gomez y las ex-novias de Justin Bieber

Justin Bieber y su esposa Hailey Baldwin han querido mostrar un poco más de su vida privada a través del programa The Bieber's on Watch, el cual se transmite a través de su cuenta de Facebook Watch y que durante uno de los últimos episodios se abordó el tema de las comparaciones de la modelo con las ex-novias del cantante y como le han afectado.

Este programa ha permitido a las beliebers, como se hacen llamar las fanáticas de Justin Bieber, conocer un poco más acerca de su vida como pareja pues hablan acerca de los problemas que han vivido desde que están juntos y cómo los han solucionado.

Hailey Baldwin, reconocida modelo de origen estadounidense, quiso sincerarse con los espectadores al mencionar que las comparaciones con Selena Gomez y las demás ex-novias del cantante así como las críticas por ser su actual esposa le han causado mucho daño.

Hailey Baldwin asegura que le lastima ser comparada

La modelo señaló que las redes sociales se han convertido en un lugar lleno de odio y rencor donde las personas no miden el impacto que sus palabras pueden tener, también mencionó que las críticas y comparaciones que recibe por parte de las fanáticas de Justin Bieber si le han afectado.

“No es nada sencillo, la verdad. Justin sabe que a mi me resulta muy duro por la cosas que me dice la gente y la forma en que siempre se hacen comparaciones… En ese sentido, me han hecho sentir menos mujer”, declaró Hailey Baldwin.

A pesar de que le han dolida las críticas que ha recibido a lo largo de su relación con el intérprete de “Yummy”, la modelo asegura que ha tratado de ser mejor persona que sus detractores y también aprovechó para dar un consejo a quienes lo estaban viendo de sobre lo malo que es comparar a las personas y sacar conclusiones precipitadas.

