Hailey Baldwin habla de su EMBARAZO ¡Justin Bieber en shock!

La esposa del cantante Justin Bieber, Hailey Baldwin, quien es una famosa modelo, ha decidico romper el silencio en cuento a los fuertes rumores que están circulando de su supues primer embarazo junto al cantante Justin Bieber.

Hailey Bieber no ha dejado de causar mucha polémica entre los portales de espectáculos, no solo por ser la esposa del cantante Justin Bieber, sino también por los roces que ha tenido con la ex novia de su esposo, la también cantante Selena Gómez.

Pero en esta ocasión otra polémica se le ha unido, pues ha sido el centro de atención, luego de que se viralizaran unas sospechosas fotos tomadas el día de Acción de Gracias en Miami, las mismas que han desatado los rumores de un supuesto embarazo.

Pero eso no es todo, pues los rumores tomaron fuerza después de la publicación que hizo Justin Bieber con motivo de felicitar a Hailey Baldwin en su cumpleaños, ya que la pareja ha estado en boca de todos desde que se casaron, y aunque mantienen cierta discreción ante los medios y en sus apariciones públicas, son de las parejas más mediáticas del mundo del espectáculo.

Con motivo del festejo del Día de Acción de Gracias, ambas figuras públicas decidieron pasar unos días en las paradisíacas playas de Miami, donde aprovecharon el momento para pasear en las orillas de la playa y durante una sesión de fotos que se hacía la modelo y esposa de Justin, Hailey Bieber, un paparazzi logró captarla luciendo un bikini.

El atuendo que presumía Hailey Baldwin era un radiante bikini color amarillo, donde lo que más lucía no era el bikini, sino la abultada panza que se le observaba a la modelo y con la que ha dejado a muchos sorprendidos, pues de inmediato comenzó a correr el rumor de un posible embarazo entre los medios y seguidores.

Las declaraciones de Hailey Bieber

Es por eso que ahora la modelo ha decidido hablar de los rumores que la rodean, desmintiendo totalmente que esté embarazada, ya que a través de sus historias en su cuenta oficial de Instagram la esposa del cantante canadiense dijo que no está embarazada y que solo le gusta la comida.

Cabe destacar que hasta el momento muy pocas personas se han creído esto, porque hace pocos días durante su cumpleaños, Justin Bieber la felicitó con un mensaje en el que se leía: ¡la próxima temporada, bebés!.

