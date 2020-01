Hailey Baldwin es comparada con Selena Gomez por un filtro en Instagram

A los famosos les fascina tomarse fotografías y videos para compartirlos a Instagram, aunque en algunas ocasiones esto les ha ocasionado bochornosos momentos tal y como sucedió con Hailey Baldwin.

Hailey Baldwin la esposa de Justin Bieber, siguen alborotando internet y en sus más recientes publicaciones en las redes sociales causó revuelo entre los internautas que aprovecharon la oportunidad para comparar a la modelo con Selena Gomez.

Y es que algo que le fascina a la modelo Hailey Baldwin es tomarse fotografías y compartirlas a Instagram, sin embargo, una nuevo filtro la ha puesto en ridículo, pues los usuarios no dudaron en usar el filtro "You Look Like” para compararla con la ex de Justin Bieber.

Te puede interesar: Hailey Baldwin DEFENDIÓ a Justin Bieber de las críticas de esta forma

Hailey Baldwin intentó hacer algo divertido con el filtro de Instagram, pues en la primera que lo usó le apareció la modelo Bella Hadid, esto ocasionó la risa de la esposa de Justin Bieber; en la siguiente de igual forma apareció el nombre de la modelo Gigi Hadid, por lo que la famosa estuvo conforme.

Sin embargo, los internautas se percataron que entre los nombres aparece el de la cantante Selena Gomez, quien fue un amor del pasado de Justin Bieber, pues a pesar de haber decidido hacer sus vidas por caminos separados, los usuarios no pierden la oportunidad para comparar a su esposa con su ex novia.

Usuarios le hacen una pesada broma a Hailey Baldwin

Hailey Baldwin es comparada con Selena Gomez por un filtro

Los usuarios no dudaron en hacerle una pesada broma a Hailey Baldwin, y colocaron una imagen de la esposa de Justin Bieber con el nombre de Selena Gomez; esta fotografía ha causado revuelo en las redes sociales.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.