Hailey Baldwin culpable de delicada situación de Millie Bobby Brown

La joven Millie Bobby Brown es una actriz y modelo Británica de tan solo 14 años. Incursiono en la actuación en el año 2011 cuando se mudo a la ciudad de Los Ángeles. Ha actuado en la serie "BBC Intruders" y ha aparecido en diversas series de televisión como lo fue Once upon a time in Wonderland", "NCIS, Modern Familiy" y "Grey`s Anathomy."

Millie Bobby Brown

Desafortunadamente recientemente se han corrido rumores acerca de una delicada situación que dejaría mal parada a la actual pareja de Justin Bieber... Hailey Baldwin.

Hailey Baldwin puede ser la culpable de que los fans crean que Millie Bobby Brown y Drake tengan un noviazgo

Recientemente se ha especulado que la joven modelo y esposa de justin Bieber, Hailey Baldwin, pueda ser parte del rumor de que Millie Bobby Brown y Drake tengan un noviazgo, lo cual sería sumamente delicado ya que la joven Millie solo tiene 14 años y Drake es un adulto de casi 32 años de edad.

Drake / Millie Bobby Brown

Estos últimos días han sido súper complicados para Millie y Drake pues los rumores de que existe una relación más allá de la amistad entre ambas estrellas, los algo tensos y preocupados ya que desafortunadamente no solo los fans y/o seguidores de ambos se encuentran molestos por tan delicado tema, si no también ls "social media" pues la diferencia de edad resulta ser alarmante para cualquiera.

Drake / Millie Bobby Brown

Este rumor empezaba a neutralizarse, sin embargo resurgió gracias a Hailey Baldwin, actual prometida de Justin Bieber, pues los fans se dieron a la tarea de demostrar que a Drake le gustan más chicas que él, pues en una entrevista del 2016 se rumoreaba que Hailey Baldwin era pareja de Drake.

Esto nunca fue confirmado por ninguna de las partes, en la entrevista la modelo dijo en ese entonces que conoció a Drake "hace 4 años" o sea, cuando ella tenía 14, casualmente la edad que tiene actualmente Millie Bobby Brown. Con razón los fans estaban molestos porque no entendían por qué Drake buscaba amigas mucho más jóvenes.

Drake / Hailey Baldwin

Tras toda esta serie de rumores y especulaciones, la joven Millie se ha dedicado a defender la amistad que tiene con el intérprete, argumentando “que es súper difícil encontrar amigos verdaderos en el medio” y cree que todos malinterpretando una relación de amistad “genuina”.

Millie Bobby Brown y Drake

Ella es feliz de que haya personas que entiendan lo que ella hace y cree que hay problemas más importantes en el mundo que sus amistades.