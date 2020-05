Hailey Baldwin DEMANDARÁ a médico expuso sus supuestas cirugías plásticas

Justin Bieber y Hailey Baldwin amenazan con demandar al cirujano plástico de Beverly Hills por las afirmaciones que hizo sobre la supermodelo en TikTok, donde aseguraba que se ha hecho varias cirugías plásticas.

Hailey Baldwin indignada niega cirugía plástica y prepara demanda en contra de médico

En una carta de cese y desistimiento obtenida por E! News, los abogados de Justin Bieber y Hailey Baldwin acusan al Dr. Daniel Barrett de usar su "nombre, imagen y semejanza" para "publicitar comercialmente su práctica de cirugía plástica y difundir afirmaciones falsas y no corroboradas de que la Sra. Bieber se ha sometido a cirugía plástica".

El médico también está acusado de usar "letras protegidas con derechos de autor" de la canción "Sorry" de Justin Bieber en su video.

Como se ve en sus video de TikTok, el Dr. Barrett muestra dos fotos de Hailey tomadas con años de diferencia y dice: "Presta especial atención a la nariz. ¿Qué piensas? Bueno, te diré lo que pienso. Creo que es físicamente imposible sin obtener un poco de ayuda de alguien como yo para pasar de esta imagen a esa imagen".

Además de la rinoplastia, sugiere que Hailey Baldwin se sometió a un procedimiento de estiramiento de la piel, contorneado de la mandíbula, genioplastia y relleno en sus mejillas y labios.

Hailey Baldwin prepara su demanda

El equipo legal de los Biebers dice en la carta de cese y desistimiento, "Estas infracciones flagrantes y conscientes de los derechos de nuestros Clientes constituyen una serie de violaciones que incluyen, entre otras: apropiación indebida de nombre, imagen, imagen y persona con fines comerciales, tergiversación, difamación , calumnia, falsa luz, violación de los derechos de publicidad, infracción de derechos de autor, infracción de marca registrada y marca de servicio, competencia desleal, dilución e interferencia con las obligaciones contractuales de nuestros clientes con terceros ".

Hailey Baldwin y Justin Bieber advierten al Dr. Barrett que está sujeto a "daños legales por cada infracción intencional" y exigen que emita una declaración pública que retracte sus afirmaciones sobre Hailey y elimine todas las publicaciones que contengan referencias no autorizadas o materiales pertenecientes a la pareja de la lista A.

Sin embargo, el Dr. Barrett mantiene sus comentarios y mantiene el video de TikTok en línea, al menos por ahora.

El médico aseguró a E! Noticias en un comunicado, "El propósito de mi cuenta TikTok es aumentar la transparencia de la cirugía plástica y educar a las personas sobre la cirugía plástica. El propósito del video no era menospreciar a Hailey Bieber de ninguna manera, el propósito de mi video era comparto mi opinión sobre los procedimientos que creí que ella pudo haber realizado basándose solo en fotos. Esto es a pedido de muchos de mis televidentes que me siguen para este tipo de información y para mi opinión".

Te puede interesar: Hailey Bieber aclara los rumores sobre sus presuntas cirugías plásticas

Tras varios rumores de romance, Justin Bieber y Hailey Baldwin contraen matrimonio en 2018

La semana pasada, Hailey Baldwin de 23 años, habló en contra de una cuenta de Instagram que publicó fotos que documentan su evolución física a lo largo de los años.

"¡Deja de usar fotos editadas por maquilladores!" ella escribió en línea. "Esta foto de la derecha NO es lo que parezco. Nunca me he tocado la cara, así que si te vas a sentar y compararme a los 13, y luego a los 23, al menos usa una foto natural que no sea editado tan loco".