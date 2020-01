Hailee Steinfeld habla sobre infidelidad en “Wrong Direction”, ¿Fue Niall Horan?

Hailee Steinfeld de de 23 años de edad, es una cantante y actriz estadounidense reconocida a nivel mundial por su popular canción “Love Myself”. Aunque también obtuvo mayor fama después de ser relacionada con el cantante y ex One Direction Niall Horan de de 26 años; ellos estuvieron saliendo por unos meses durante el 2018.

Los rumores de las causas de la ruptura fueron diversos, aunque ninguno confirmado por ambos cantantes. Sin embargo el primer día del 2020, Hailee Steinfeld publicó su sencillo “Wrong Direction”, canción que será parte de su siguiente producción discográfica. No obstante lo relevante del nuevo lanzamiento es el posible mensaje que envía de manera “indirecta” a Niall Horan, o por lo menos así lo afirman los fans.

La melodía suave y melancólica muestra una Hailee con un dolor interno reflejado en el sentimentalismo de su voz, los adornos y arreglos musicales mezclan diversos instrumentos y sonidos contemporáneos. Pero la letra de la canción nos podría estar contando algo muy crudo que posiblemente vivió la cantante durante su relación con el ex One Direction:

“No te odio. Simplemente odio todo el dolor que me has hecho pasar. Por un momento, parecía un paraíso y es muy complicado caer en la dirección equivocada. No podía verte a través del humo. Mirando hacia atrás, probablemente debería haberlo sabido, pero solo quería creer que estabas durmiendo solo“, cantó Hailee en su nuevo sencillo.