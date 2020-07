Haikyuu: El MANGA llega a su final el próximo 20 de julio

El último número de la revista Weekly Shonen Jump (WSJ), anunció grandes planes para el manga de Haikyuu por Haruichi Furudate. Después de ocho años y medio, la serie llegará oficialmente a su fin en el próximo número doble 33/34, que llegará a Japón el próximo 20 de julio. Mientras que su adaptación al anime confirmó regresar en octubre del 2020.

Manga de Haikyuu! llega a su final

Esta serie de manga ha estado en las páginas de la revista WSJ desde el 2011, y cuenta con 43 volúmenes hasta ahora. La adaptación de anime todavía se encuentra en curso y los fans esperan el estreno de la segunda mitad producida por Production I.G; misma que contó con 25 capítulos en enero de este año.

¿De qué trata Haikyuu?

Es un anime deportivo sobre el protagonista Shoyo Hinata, quien tiene un gran amor por el voleibol de Shoyo Hinata. Inspirado por un jugador de voleibol profesional de baja estatura, Hinata crea un equipo de voleibol en su último año de secundaria. Lamentablemente, el equipo se enfrenta al equipo del “Rey de la cancha” Tobio Kageyama en su primer torneo e inevitablemente pierde.

Después de la aplastante derrota, Hinata promete superar a Kageyama. Al ingresar a la preparatoria, el protagonista se une al equipo de voleibol solo para descubrir que Tobio también se ha unido. La primera temporada de anime estrenó en abril de 2015 y Susumu Mitsunaka se ha mantenido como el director.

Reparto de personajes

Shoyo Hinata

Tobio Kageyama

Daichi Sawamura

Kei Tsukishima

Asahi Azumane

Tetsurō Kuroo

Kōtarō Bokuto

Wakatoshi Ushijima

Tōru Oikawa

y muchos más.

Haikyuu! es considerado uno de los títulos del género deportivo más populares del momento, también consiguió revivir este tipo de historias al igual que otras obras como: Kuroko no Basket, Prince of Tennis, Captain Tsubasa, Free!, Yuri! On Ice, entre otros más.