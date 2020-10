Haikyuu !!: Nekoma toma el centro de atención con una revelación sobre Kenma

Lo siguiente contiene spoilers de la temporada 4, episodio 17 de Haikyuu !!

Haikyuu !! toma un descanso del partido Karasuno-Inarizaki en el Episodio 17 para destacar al rival de Karasuno con sede en Tokio, Nekoma High School. El episodio se centra en gran medida en la historia de fondo de Kenma Kozume, un estudiante de primer año e iniciador de Nekoma. En la actualidad, Nekoma se enfrenta a Sarukawa Tech, que busca apuntar a las debilidades de Kenma para ganar.

Kenma nunca ha sido muy directo con sus pensamientos. Es racional, estratégico y analítico, y aunque es tranquilo, no es precisamente tímido. Kenma lucha físicamente durante la práctica, pero usa su mente inventiva para distraerse durante largas prácticas fantaseando con escenarios de videojuegos. Es bien sabido que Kenma prefiere hacer un esfuerzo mínimo físicamente, pero en la cancha lo compensa con su ingenio rápido y estratégico y su conocimiento del juego.

Kenma de Haikyuu !! corriendo

Kenma y Tora

Esto tiende a molestar a personas como Taketora Yamato, el compañero de equipo de Kenma, también conocido como Tora. Tora es bullicioso y apasionado por todo lo que hace, un tipo que se trata de esfuerzo. En el flashback, se le muestra corriendo por la mañana, levantando pesas de manera rutinaria y, finalmente, fallando durante el primer partido de práctica de Nekoma de la temporada. Él había sido antagónico con Kenma durante las prácticas, pero esta vez Kenma decide que debe acercarse y ayudar a Tora después de su vergonzosa demostración.

Kenma ofrece consejos sobre la forma de Tora diciéndole que debe relajar los hombros. Sin embargo, Tora no responde como Kenma esperaba. En cambio, Tora regaña a Kenma por estar demasiado relajado todo el tiempo y no aprovechar cada oportunidad que tiene. Tora también se refiere a sus "agallas" e insiste en que el problema debe ser que no puso suficiente trabajo y esfuerzo para salir victorioso. El Kenma racional responde que debería concentrarse en la fuente real del problema en lugar de alimentar su propio ego con una determinación desenfocada.

Una pelea estalla entre los dos hasta que Fukunaga, otro Nekoma de primer año, detiene la pelea aventándoles un balde de agua. Este momento es una especie de punto de inflexión para Kenma, ya que la energía adversaria entre él y Tora empuja al armador a mostrar con orgullo sus fortalezas durante los partidos de práctica y contra oponentes. Claramente, hay más fuego y pasión detrás de sus decisiones, a pesar de su desdén por el esfuerzo físico. Después de ver cuánto esfuerzo calculado pone en la jugada correcta, Tora se da cuenta de que Kenma se ha ganado su respeto.

TE PUEDE INTERESAR: Haikyuu: ¿Qué personaje eres según tu signo del zodíaco?

De vuelta al día de hoy, Sarukawa Tech está comenzando a darse cuenta de las semillas de su plan maestro para derrotar a la fuerte defensa de Nekoma, y todo comienza con Kenma. Aunque Kenma es fuerte mentalmente, el entrenador sabe que no es tan fuerte físicamente y busca desviar a Nekoma de su ritmo. Si tiene éxito, Kenma tendrá que usar mucha más energía para moverse. Una vez más, alguna otra fuerza está desafiando a Kenma a expandir su rango de esfuerzo de una manera que su capacidad mental no pueda compensar. Para superar este obstáculo, Kenma tiene que subir de nivel, o podría haber terminado el juego para Nekoma.