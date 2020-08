Haikyuu !!: Cómo Kageyama reclamó su apodo de “Rey de la Cancha”

Kageyama se introdujo por primera vez en Haikyuu !! como un armador talentoso a nivel de un genio. Con su precisión y técnica monstuosa, no solo como armador sino como atleta de voleibol en general, Kageyama es una fuerza a tener en cuenta.

Pero un incidente en un partido de la escuela secundaria, lo apodaron el "Rey de la Cancha", un apodo que lo ha perseguido hasta la escuela secundaria.No es que Kageyama piense que es mejor que todos los demás, es del tipo que pasa horas practicando incluso después de que termina la práctica, pero tiende a estar tan concentrado en el juego que olvida que es un deporte de equipo.

Sin embargo, su tiempo en Karasuno y sus relaciones con su equipo, especialmente su compañerismo con Hinata, lo cambiaron. Todavía es un rey, pero no es el mismo que era en la escuela secundaria.

Un tirano de la secundaria

Kageyama es nombrado el "Rey de la Cancha"

Durante su partido de la escuela secundaria, Kageyama estaba en una lucha difícil contra su oponente. Desesperado por ganar, sus pases se volvieron más rápidos, lo que dificultó el trabajo a rematadores de su equipo como Kindaichi. Gritaba a sus compañeros de equipo cada vez que fallaban en golpear sus pases. Pronto, sus compañeros de equipo se cansaron de su egoísmo y lo llamaron el "Rey de la Cancha".

Como resultado, cuando lanzó el balón detrás de él, se dio la vuelta para darse cuenta de que nadie estaba allí para recibir su lanzamiento. Después de unos pocos minutos, ya estaba en la banca. Esa experiencia dejó una marca significativa en él, lo que le hizo tener mucho miedo de que sus compañeros de equipo lo abandonaran nuevamente. Cada vez que alguien lo llama el "Rey de la Corte", es un recordatorio de su trauma en la escuela secundaria.

Crecimiento Rápido

Kageyama y Hinata forman equipo

La pasión de Kageyama y sus habilidades excepcionales pueden ser fortalezas, pero son simultáneamente sus debilidades. Cuando Kageyama entra en Karasuno y se encuentra con Hinata nuevamente, sigue tan asombrado por sus habilidades físicas como siempre, pero le dice que no se lo lanzaría a nadie que no fuera esencial para ganar. Afirma además que si pudiera, elegiría servir, lanzar y rematar por su cuenta.

A pesar de que Kageyama y Hinata se han convertido en una pareja formidable con su fenomenal combo rápido, Kageyama sigue teniendo el control porque es él quien toma las decisiones, todo lo que Hinata tiene que hacer es saltar y rematar el balón.

Cuando Hinata expresa su deseo de abrir los ojos cuando salta, Kageyama le dice a Hinata que no necesita pensar cuando golpéa un ataque, que el le dará pases que evitarán los bloqueadores. Cuando Hinata argumenta que necesita poder luchar por su cuenta, Kageyama lo calla enojado porque no cree que haya otra forma que no sea usar su monstruo ataque rápido. Aunque Hinata confiaba en Kageyama y tenía un 100 por ciento de fé en él, la confianza de Kageyama no llegaba tan lejos todavía.

Después de su derrota de la primera temporada, Kageyama le pidió consejo a Oikawa. Oikawa le preguntó si realmente le había estado dando a Hinata los lanzamientos que necesitaba en lugar de decidir por sí mismo qué lanzamientos serían los mejores. Eso obligó a Kageyama a hacer una pausa y pensar en que pases le permitirían a Hinata tener la libertad de golpear donde quisiera.

Santurrón

Atsumu llama a Kageyama un "santurrón"

En el campo de entrenamiento de Japón, las habilidades de Kageyama van mejorando a gran velocidad. Su asombrosa técnica y habilidad le permiten adaptarse a sus oponentes con bastante facilidad. Al darse cuenta de esto, Miya Atsumu lo llama “Santurrón”. Cuando Kageyama le pregunta qué quiere decir con eso, simplemente sonríe y dice que es alguien que es honesto, obediente y diligente, pero eso lo incomoda.

Cuando regresa, está claro que su tiempo en el campamento lo desconcertó. En un partido de practica le grita a Nishinoya que está en el camino de un ataque por la espalda y pierde los estribos con Asahi después de que su ataque no logra atravesar la pared de bloqueadores. Tan pronto como lo hace, su rostro inmediatamente se vuelve pálido, dándose cuenta de que habló fuera de tono y, como Tsukishima observa sarcásticamente, regresó a sus viejas formas de ser "un rey". Kageyama está aterrorizado de perder a Karasuno como su equipo.

La confianza de Karasuno

Kageyama ahora confía en Karasuno como su equipo

Tener el apoyo de su equipo y tener a alguien como Hinata que es tan "monstruo" como él, le ha permitido a Kageyama finalmente abrirse un poco. Incluso en momentos en que Kageyama regresa a sus costumbres egoístas, Karasuno no se rinde con él. Ya no tienen miedo de estar en desacuerdo con él solo porque es mucho mejor que ellos. Comienza a comunicarse más con sus compañeros de equipo y les lanza pases que los desafiarían a jugar lo mejor posible.

Al principio, se enorgullecía del hecho de que ser un armador significaba que sería la "torre de control" del equipo. Le tomó un tiempo darse cuenta de que una vez que el balón está fuera de sus manos, ya no depende de él, sino que el que está en al control del balón es el rematador. Ahora el está abierto a la posibilidad de que pueda estar equivocado, algo que antes no podía imaginar.

Ser un nuevo Rey

Hasta ahora, Kageyama ha estado haciendo coincidir sus lanzamientos con los diferentes estilos de sus rematadores. Si bien eso no es inherentemente malo, eso no ayuda a nadie. Hinata lo anima, diciéndole que él es un "rey", pero eso no significa que sea egoísta. Hinata le devolvió la confianza a Kageyama como armador y lo empujó a mejorar. Cuando Hinata "corona" a Kageyama después de su arrebato en el combate de práctica con Date Tech, ya no es un insulto: es un nombre del que puede comenzar a sentirse orgulloso.

Durante los Nacionales, Kageyama cambió sus lanzamientos. Al contrario de su partido de la escuela secundaria donde sus lanzamientos se volvieron más rápidos para que los bloqueadores no pudieran atacar, el envía un lanzamiento dándole tiempo a Hinata para hacer su salto especial. Kageyama ya no cree que la velocidad sea la única forma de ganar y ahora le da a Hinata un lanzamiento que sacará el 100 por ciento de sus habilidades.

"El Rey de la Cancha" siempre fue una pesada carga para Kageyama. Despreciaba el nombre y tenía miedo de volver a sus viejas costumbres y volver a perder a su equipo. Hinata fue quien se puso la "corona" improvisada en su cabeza y le dio el espacio para aceptarla. Después del salto de tiempo, se demuestra que Kageyama tiene "orgullo" como armador y "confianza" en su equipo, finalmente abrazando y reclamando el título de Rey para sí mismo.