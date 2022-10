Hacen llorar en MasterChef Celebrity a Karla Sofía por esta razón

MasterChef Celebrity llegó este domingo 9 de octubre a su octavo programa y como sucede en cada entrega de este famoso reality show de TV Azteca las emociones están a flor de piel. y es que en el show los participantes que quedan en competencia recibieron la visita del chef Yasuo Asai de origen japonés que les dio la receta para poder preparar un platillo llamado Tendon.

Tal parece que las reglas del reto eran exigentes; los competidores deben recoger los ingredientes de una banda que cada cierto tiempo lanza ingredientes, los cuales deben ser negociados entres los competidores con la finalidad de sacar el sentido de ‘comunidad’, como los japoneses, sin embargo, cada uno tuvo que hacer su reto individual.

Entre otros detalles recibieron al embajador de Japón en México Fukushima Noriteru, por lo que los platos serían juzgados con conocimiento de la receta original. Pero quienes decidieron a los ganadores fueron los jueces, quienes exigieron más a los participantes, pues con el paso de los programas la complejidad va aumentando.

Karla Sofía rompió en llanto en MasterChef Celebrity

Karla Sofía subió al balcón

Lorena Herrera fue de la primera en mostrar su platillo, pero su temperamento y aseguró que su platillo no había salido bien, pues era la primera vez que lo hacía. Quien fue la ganadora del primer reto y subió al balcón fue Karla Sofía, pero rompió en llanto por recibir las felicitaciones de los chefs.

La actriz aseguró que no está acostumbrada a recibir halagos pues jamás se lo cree por lo que rompió en llanto, ya que tuvo el mejor platillo de los famosos. A pesar que se quiso controlar la chef Betty la abrazó y le dijo que es bueno festejar sus triunfos.

TE PUEDE INTERESAR: Karla Sofía Gascón rompe el silencio sobre su presunto romance con Gavito

Karla Sofía quiere fuera a Talina Fernández

Por si fuera poco, la española se ha caracterizado por no tener tapujos al decir lo que piensa y ahora afirma que ya no quiere que Talina Fernández siga en el programa. Karla Sofía dijo que quiere mucho a la conductora, pero criticó a sus compañeros por tratar de ayudarla, pues asegura que es una competencia. Mencionó que Talina le regaló una pulsera que traía puesta, pero aún así cree que ya no debería de estar en la competencia.

En cuanto a la Dama del buen decir, pidió que no tuvieran consideración por ella durante la última emisión del programa TV Azteca ya que Ricardo Peralta, influencer, preguntó si lo demás podrían ir a recoger sus ingredientes en nombre de Talina; sin embargo, la presentadora pidió que no tuvieran compasión por ella tan sólo por ser la competidora de mayor edad.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram