Hacen homenaje para recaudar fondos para ayudar a Wanda Seux

Wanda Seux recibió un homenaje en el Teatro Garibaldi de la Ciudad de México, en donde el establecimiento donó el 100% del dinero de las entradas y pagó por todos los gastos de producción del evento, logrando recaudar más de 15 mil pesos, dinero que servirá para apoyar a la ex-vedette a continuar con sus sus tratamientos médicos luego del infarto cerebral que sufrió el pasado 26 de enero del presente año.

Recibió el apoyo de todos sus amigos

Por su parte la ex-vedette mencionó que este es su primer ‘’Wanda fest’’ y fue organizado por su amigo Alfredo Cordero, quien siempre la ha apoyado. Wanda estuvo rodeada de amigos y del público que se unió a esta noble causa.

“Bravo México, me llenan de amor todos. Me siento muy bien, gracias a toda la gente bonita que vino esta noche. Le pido a la vida que me dé la oportunidad de volver a caminar“. Comentó la ex-vedette

Entre las personalidades que asistieron al evento, estuvieron “La Princesa Yamal”, José Luis Cordero “Pocholo”, Danilo, Analuzia, Caroline Simón, Roshell y Estefan Jackson.

Aquí te dejamos un vídeo de la época dorada de la vedette Wanda Seux:

Para los interesados en apoyar a la ex vedette, lo pueden hacer mediante la cuenta oficial para ayudar a Wanda es en Banorte 4915 6630 3388 0551 a nombre de Iara Vaz.