¡Hace el ridículo!: Expulsan a La Bebeshita ‘La Academia’

Daniela, participante de Enamorándonos quedó eliminada de La Academia de Venga la Alegría por su desafinada voz

Una de las concursantes más seguidas deles sin duda Daniela, mejor conocida por el público como, es por eso que fue invitada a la tradicionalque se hace año con año. En esta temporada que realiza el matutino de ladel Ajusco participan Andrea Escalona, Adrián Cué, Ricardo Casares, Jimena Pérez, Los Destrampados, Vanessa Claudio, Patricio Borghetti, Rafa Mercadante, entre otros.

En este segundo programa los jueces del concurso fueron Nadia, Sergio Sepúlveda y el Abogado del pueblo, mismos que después de deliberar, dieron a conocer que Daniela era la segunda eliminada de la competencia.

¿QUÉ PASÓ?

A Daniela los jueces la criticaron duramente, pues no se supo la letra de la canción 'Él me mintió', la más veterana de Enamorándonos hizo tremendo ridículo al pararse en plena participación al no recordar la letra de la canción de Amanda Miguel. Ya le había leído la cartilla a la Bebeshita en el primer programa y ahora ya la dejaron fuera.

Durante su participación llevó a Brian su expareja quien fue el modelo de este número de la canción.

