¿Habrá segunda temporada de “Amar a muerte” protagonizada por Angelique Boyer?

Una de los proyectos que se han transmitido por Televisa, ha sido “Amar a muerte”, cuyos personajes han dejado muy intrigados a los televidentes. La teleserie ya está en la recta final y sería el próximo mes de marzo.

La actriz Angelique Boyer, quien ha sido la protagonista de “Amar a muerte” luego de los comentarios sobre una posible segunda temporada, durante una entrevista mencionó lo siguiente:

"Las historias, cuando son buenas, hay que respetarlas y hay que darles un final digno. Sería muy difícil seguir con este tema, transmigrar en otro lado. No me ha llegado la propuesta de una segunda temporada". Dijo la actriz Boyer.

Tal parece que Angelique Boyer si le gustaría volver a interpretar el personaje de “Lucía Borges”.

"La verdad es que sí me encantaría, porque quiero seguir trabajando en pantalla… Así que, si llega una segunda temporada, sería como ligarme luego y eso me encantaría. Si no, no pasa nada, igualmente hay que darse el tiempo y espacio a la pantalla". Comentó la novia de Sebastián Rulli.