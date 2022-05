¿Habrá conexión entre Obi-Wan Kenobi y la secuela de Jedi: Fallen Order?

¿Habrá conexión entre Obi-Wan y la secuela de Jedi: Fallen Order?

Los fanáticos están emocionados por Obi-Wan Kenobi, pues los fans del universo Star Wars cuentan los días para ver los capítulos de la serie, pero recientemente Ewan McGregor, quien hace el personaje homónimo, insinuó una posible conexión entre la serie y la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order.

El famoso acudió al programa de Jimmy Kimmel para darle promoción a la serie, habló de lo que se verá en Disney Plus y expresó que todas las historias tienen que conectar, ya que no se puede tener algo en un videojuego que no encaje con el argumento de las películas.

Anteriormente te informamos en La Verdad Noticias que la serie lanzó su último tráiler durante el Star Wars Day. La serie contará con seis episodios y se estrenará en la plataforma streaming el próximo viernes 27 de mayo de este 2022.

¿La serie y la secuela de Jedi: Fallen Order tendrán conexión?

Star Wars Jedi: Fallen Order

Ewan McGregor aludió al trabajo de la directora Deborah Chow, aseguró que ella sabe muy bien lo que hace. Por otro lado, mencionan que en la serie como en el videojuego, el villano son los Inquisidores, por lo que se han cuestionado si aparece Cal Kestis en algún episodio de la serie o si la secuela de Jedi: Fallen Order aparece Obi-Wan.

¿Dónde se sitúa la serie de Obi-Wan Kenobi?

La serie se estrenará en Disney Plus

La ficción retratará una época en la que los jedi viven amenazados por los inquisidores, pues los villanos cazan a quienes sobrevivieron a la Orden 66; al inicio del tráiler, Obi-Wan expresó: “Ya vienen. Ocultense o no sobreviviremos”.

El protagonista de la serie Obi-Wan Kenobi está en el planeta Tatooine mientras protege a Luke Skywalker (Grant Feely). El tío del pequeño, Owen Lars le pide que los deje en paz, pero el maestro jedi le dice que habrá que adiestrar al pequeño cuando llegue el momento.

