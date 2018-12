¡Habrá boda! Chris Martin propondrá matrimonio a Dakota Johnson (FOTOS)

Tras estar compartiendo un noviazgo de un año, Chris Martin, líder de la banda Coldplay suponen está listo para dar un paso más en su relación y pedirle matrimonio a la bella actriz Dakota Johnson.

Han sido captados por la prensa sin comentar nada al respecto

Una famosa revista aseguró que el cantante podría estar preparado para formalizar su enlace con la actriz que protagonizó “Cincuenta Sombras de Grey”, pues una fuente muy cercana a Chris ha revelado porque anteriormente no había podido hacerlo.

Dios! Que ojos más hermosos, que hermosa que eres Dakota Johnson �� pic.twitter.com/50a8R9kpyg — Hana������ (@DakotaMJ_) 17 de diciembre de 2018

La información que trascendió, según la fuente, fue que no lo hizo antes porque su ex mujer Gwyneth Paltrow se iba a casar y él no quería eclipsar su boda ni su momento; además de que quería asegurarse de que los niños no tuvieran demasiados cambios y mucho menos todos a la vez.

La pareja ha mantenido una relación muy discreta

Cabe mencionar que llevan saliendo desde el año pasado y hasta el momento están viviendo su relación de una manera muy discreta, tanto que no han posado juntos oficialmente desde que están juntos y no han querido pronunciarse al respecto sobre su vida personal.