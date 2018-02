Hablemos de Los Plebes del Rancho y la muerte de Ariel Camacho.

El artista de DEL Records murió en un accidente automovilístico el miércoles (25 de febrero de 2015) en su natal Sinaloa, México. Ariel Camacho tenía 22 años.

Dijo Angel Del Villar, presidente y fundador del sello regional mexicano en un comunicado.

"Mi corazón está roto por la pérdida de Ariel Camacho. Sabía que iba a transformar el género en México y Estados Unidos. Millones de personas se habrían convertido en fanáticas y habrían llegado a conocer al hombre que hice",.

Ariel Camacho se encontraba de gira promocionando la nueva versión de lujo de su álbum El Karma cuando murió en el accidente. El vocalista de la banda Los Plebes del Rancho, de 22 años, conducía en una carretera del Estado de Sinaloa acompañado de cuatro personas más. Dos de sus acompañantes también han fallecido y otros dos se encuentran gravemente heridos.

Ariel Camacho saló a las tres de la madrugada de una presentación en el Carnaval de Mocorito por la carretera de Angostura-Reforma a las afueras de la comunidad Los Ranchitos. Según los primeros informes, el cantante conducía a exceso de velocidad el coche de uno de sus amigos, un Honda Accord. La policía encontró marcas de derrape del automóvil a lo largo de 80 metros en la carretera.

El cantautor, Ariel Camacho, era conocido por sus habilidades con la guitarra y sus suave voz en canciones acústicas que reflejaban la vida de sus fanáticos de la música mexicana.

O aguantass la varaaa ... A post shared by Ariel Camacho (@arielcamacho_oficial) on Feb 21, 2015 at 3:48pm PST

Minutos antes de hacer lo que seria su ultimo concierto, Ariel Camacho hizo una invitación a todos sus fans a su próxima presentación en su cuenta de instagram. Esta publicación la hizo el 24 de febrero del 2015, solo unas horas antes del fatal accidente.

Saludasos A post shared by Ariel Camacho (@arielcamacho_oficial) on Feb 24, 2015 at 6:34pm PST

"Los saluda su amigo Ariel Camacho, quiero invitar a toda mi gente bonita de Chihuahua, este 13 de marzo en la ciudad de Santa Rita. Ahí espero a toda mi gente y a todas las muchachonas guapas… un beso para todas ellas."

Los restos del cantante Ariel Camacho fueron velados en una funeraria en Guamúchil, en Sinaloa, donde familiares y amigos se reunieron para darle el último adiós al joven de 22 años, En medio de esa atmósfera de tristeza, la madre del cantante observaba atónita el ataúd y su padre compartía con amigos y familiares cercanos su profundo dolor.

“Perder a un hijo es lo más doloroso que te pueda pasar, se te va parte de tu vida, Yo no quería que fuera músico, quería que fuera un profesionista, pero no quiso él. Prefirió la música y por ahí le dio. Dijo que lo iba a lograr, y lo logró hasta donde él pudo, y se fue con ese logro, y por ese lado me siento orgulloso”

Poco más de un mes después de la muerte de Ariel Camacho el padre del cantante apareció en un video en la cuenta oficial de Instagram agradeciendo a sus fans y a Los Plebes del Rancho. Asegurando que la trayectoria de su hijo no terminaría y que su gran legado continuaría.

El 14 de marzo de 2015 anunció Billboard que el grupo volvía y entró en el No. 1 del Billboard Hot Latin Songs con Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho "El Karma”.



"El Karma" había llegado al puesto número 16 del Billboard Hot Latin Songs en enero y estuvo ausente del ranking por una semana hasta que un aumento en la transmisión, las ventas y la radio pusieron nuevamente la pista en la lista.

Las ventas digitales de "El Karma" aumentaron un 552 por ciento (a 3.000 descargas en la semana que finalizó el 1 de marzo, según Nielsen Music), reingresando en Latin Digital Songs en el No. 7; anteriormente pasó una semana en el No. 40 en agosto.

La canción se transmitió 1.9 millones de veces en los EE. UU. Durante la semana de seguimiento (un aumento del 626 por ciento), con YouTube registrando el 86 por ciento de los clics totales.

Nací en el agua caliente,

después vine a Culiacán,

ahí me metí en el ambiente

buscando billete para progresar.

Se me empezó a ver dinero,

Los Ángeles trafique,

pero nunca falta un perro

que mirando el hueso no quiera morder.

Querían un secuestro exprés

con mis hijas de rehén,

a mi familia el precio

no vendrá un pendejo a quererlo poner.

Deseaba estar yo también

pa' podérmelos comer,

veo que me tenían respeto,

sabían que con pleitos no iban a poder.

(Música)

No tarde pa' dar con ellos,

y esa deuda fui a cobrar,

dije de una vez al cuello

por bravo ese perro lo voy amarrar.

Llegue tumbando la puerta,

el agua clara no está,

ya me tenían la respuesta

el 4 en la mesa me vine a topar.

Mi browning hice accionar

pero no me dio pa' mas,

me contesto un R-15,

esos proyectiles fueron mi final.

El karma viene y se va,

también se escucha por ahí

que ese R-15 descansa,

nadie de la parca se puede escapar.