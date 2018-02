Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

El 19 de septiembre de 2015 se dieron a conocer los nombres de los ganadores en todas las categorías para el Grammys Latino 2015.



La décimo sexta edición anual de los Grammys Latinos, premio:

El Karma - Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho como Mejor Álbum Norteño.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho: Sus nominaciones y premios.

"Premio Lo Nuestro a la Música Latina”, anunció el 1 de diciembre de 2015, que estaban abiertas las votaciones en todas las categorías para La 28ª edición del "Premio Lo Nuestro a la Música Latina" y seria transmitida en vivo desde el American Airlines Arena en Miami el jueves 18 de febrero de 2016 a las 8 p.m. ET. La lista de nominados se basa en los datos proporcionados por Mediabase, Big Champagne y Buzz Angle Music, y los ganadores son elegidos por votación popular.

La nominacions que recibieron fue para la categoria: Álbum del Año Regional Mexicano

"El Karma (Deluxe Version)" Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho: Sus nominaciones y premios.

Ariel Camacho fue el mejor artista latino del 2016, una hazaña lograda principalmente por sus éxitos después de su muerte. Su grupo, Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho, estaba disfrutando de su primer éxito en Hot Latin Songs con la canción principal de su álbum debut "El Karma" cuando Camacho, el cantante principal de la banda, murió en un accidente automovilístico en México a la edad de 22 (el 25 de febrero 2015). La canción rápidamente saltó al No. 1.

El 9 de febrero de 2016, iHeartRadio Music Awards incluyó por primera vez la categoría de "Canción Regional Mexicana del Año" donde el grupo estuvo nominado con:

"Te Mestiste" - Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho

El 7 de marzo de 2016, el grupo lanzó su nuevo álbum "Recuerden Mi Estilo" ahora nombrando al grupo como "Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho". El nuevo set grabado después del fallecimiento del vocalista y fundador Ariel Camacho en febrero de 2015. La versión regular de Recuerden contiene 16 pistas (físicas y digitales) y una de lujo, digital- única versión con 23 pistas.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

El 11 de abril de 2016 Billboard nominó al grupo como: Top Latin Artist y el 20 de abril, el codiciado premio "Nuevo Artista del Año" fue agridulce, con honores para Ariel Camacho y Los Plebes del Rancho.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

Los nominados a los Latin American Music Awards 2016 fueron anunciados el martes (31 de agosto de 2016). Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho tienen cuatro nominaciones para este premio que otorga la cadena de televisión hispana Tele Mundo junto con Billboard.

El 6 de diciembre de 2016, la agrupación fue nominada en la categoría Regional Mexicano Grupo Norteño del Año de Premio lo Nuestro.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

El 13 de diciembre de 2016 también fueron nominados por Pandora's Most 'Thumbed Up' Latin Songs of 2016. como la agrupación No. 20. Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho, "Ya lo superé"

El 7 de enero se anunciaron los nominados de los Billboard Latin Music Awards 2017 y en este año recibieron 7 nominaciones para dicho galardón en las categorias: Artista del Año, Mejor Canción latina del Año (Grupo o Duo), Mejor Álbum latino del Año, Mejor Álbum Latino del Año (Grupo o Duo), Mejor Canción Regional Mexicana del Año (Grupo o Duo), Álbum del Año Regional Mexicano y Álbum del Año Regional Mexicano (Grupo o Duo). De estas 7 nominaciones Mejor Álbum Latino del Año (Grupo o Duo) se llevaron 3 de los Billboard Latin Music Awards 2017.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

Mejor Álbum Latino del Año (Grupo o Duo): Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Álbum del Año Regional Mexicano: Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho "Recuerden Mi Estilo"

Regional Mexicana del Año (Grupo o Duo): Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

El 15 de septiembre de 2017, Pandora dió a conocer la lista de los genero latinos mas escuchados por ciudad en los Estados Unidos:

Los Angeles:

Top 10 Genero:

9. Regional Mexican



Top 10 Artistas:

2. Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho

Chicago:

Top 10 Genero:

9. Banda



Top 10 Artistas:

4. Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho

Houston:

Top 10 Genero:

7. Regional Mexican



Top 10 Artistas:

4. Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho

San Francisco:

Top 10 Genero:

9. Regional Mexican



Top 10 Artistas:

3. Ariel Camacho & Los Plebes Del Rancho



Estando en la preferencia del mercado hispano en las principales ciudades de los Estados Unidos

El 19 de septiembre dio a conocer Billboard la lista de los nominados para los Latin American Music Awards donde Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho recibieron dos nominaciones, Grupo o Duo Favorito Regional Mexicano y Álbum Favorito Regional Mexicano.

Hablemos de Ariel Camacho y Los Plebes Del Rancho. Sus nominaciones y premios.

El pasado 7 de febrero de 2018 se dieron a conocer los finalistas y la lista de nominados para los Billboard Latin Music Awards que serán transmitidos en vivo por la cadena hispana de televisión Tele Mundo el aproximó 26 de abril de 2018. Teniendo Los Plebes del Rancho de Ariel Camacho la nominacion para Artista Latino del Año (Grupo o Duo).

Sin duda es una de las agrupaciones del Genero Regional Mexicano que en los últimos 3 años y después del lamentable accidente que sufrirá su vocalista y fundador Ariel Camacho han estado en la preferencia de del publico de este genero y no han parado de aparecer en las listas mas importantes del mundo y sin dudan nos seguirán dando más de que hablar durante los próximos años.