“Háblale de mí” exige la Banda BG en su nuevo e impactante sencillo

En esta nueva canción se exige a la persona que ama a no negar eso que siente, a pesar de lo que diga la gente, dejando fluir sus sentimientos a flor de piel, asegurando quien es su verdadero amor.

“Háblale De Mí” es el nombre que acompaña esta melodía, con la que estos músicos e intérpretes mexicanos vuelven a la escala musical para mantenerse vigentes en las frecuencias radiofónicas de todo el país.

“Háblale de mí, confiésale que sigo siendo el dueño de tu cuerpo, que tengo yo la lleva de tu amor, que solo con mis besos se curar tu corazón, dile que me amas, que sin mí no sientes nada, que una estúpida estrategia era lo que tú intentabas…”, se escucha en parte de la canción.

La agrupación comandada por Amado Morales Benigno está arrasando en presentaciones, tal y como se le vio este 2018 en la Convención ADEEM (Asociación de Empresarios del Entretenimiento en México) que se realizó el 10 y 11 de julio en Guadalajara, Jalisco y en la Expo Compositores que se realizó en la CDMX.

Así como en el evento más reciente del Festejo al 24 Aniversario de La Poderosa 106.9 FM en Veracruz, donde la entrega hacia el público fue impresionante y la aceptación por parte de la música de estos mismos fue excepcional cantando en una sola voz los éxitos de “La Mejor Banda de Guerrero”.

No hay plazo que no se cumpla, ni fecha que no se llegue, así que desde el día de hoy ya puedes sintonizar el tema “Háblale De Mí” de Banda BG en tu estación de radio preferida.

