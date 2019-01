Habla del nuevo Fondo de Cultura Económica

El escritor e investigador señaló que este es un nuevo Fondo de Cultura Económica lo que no significa que abandonarán lo que ha sido el Fondo de Cultura, al contrario lo valoran, lo retomarán. “Vamos a publicar, a reeditar, a reimprimir, libros que han sido muy importantes en nuestra historia cultural reciente y de décadas que tiene publicando el Fondo de Cultura que tiene una gran historia, una gran tradición y esa la vamos a defender, y la vamos a respetar y la vamos a promover.”

Señaló que un gran problema es que los libros en México son muy caros. “Todos los libros son muy caros, aquellos que consumen los estudiantes universitarios que son libros gordos, de especialistas, de postgrado son muy caros, son caros para los estudiantes universitarios, aquellos libros que deberían ser baratos para cualquier mexicano no existen, los mexicanos de base, de a pie no pueden comprar libros porque los más baratos son de 150 pesos, 200 pesos, cuando el salario mínimo de cien pesos.

Francisco Pérez Arce ha escrito entre otras obras: “Hotel Balmori”, “La Huelga que Vivimos”, “Caramba y zamba la cosa”, “Septiembre” y “Xalostoc”.

Entonces esta que es una editorial del estado, no del gobierno, del estado, tiene que publicar libros para la nación, no para una élite, también para la élite, también para los estudiantes de postgrado y los investigadores y para los universitarios, para todo el mundo, entonces es el viejo Fondo más algo nuevo, que es un compromiso para ir a publicar libros baratos y distribuirlos, porque esa es otra tarea, no distribuirlos al modo tradicional, un poco pasivo de ponerlos en las librerías y por tanto los compran los que van a las librerías que es una población relativamente pequeña porque la mayoría de la gente no entra a las librerías, tienen miedo y si acaso logra entrar, un obrero, un campesino, si acaso se anima a entrar a una librería no sabe que comprar y si elige un libro que le gusta no le ajusta para comprarlo, entonces no solamente es producir libros, producir baratos los libros, venderlos baratos y pensar en todas las capas de la sociedad, no solamente en aquella capa de lectores que están acostumbrados a los libros y al mundo del libro.”

Francisco Pérez Arce ha sido desde siempre un incansable promotor de la lectura en México.

Explicó que dentro del plan de Paco Ignacio Taibo II el Fondo de Cultura se suma con Educar, con lo que tendrán que atender alrededor de 120 librerías en todo el país. “Vamos a ser en efecto un aparato que está pensando en promover la lectura en todos los niveles, y creo que eso lo vamos a hacer con mucho entusiasmo, con mucho trabajo y sobretodo con mucha participación de la gente, necesitamos que la gente entienda que significa este proyecto y que nos apoye comprando libros baratos, no de otra manera, comprando los libros baratos que vamos a tener en todas estas ferias y en las librerías y que se acostumbren a pensar que las librerías también son de ellos, que deben meterse a las librerías y que ahí va a ver ahora ofertas, habrá libros baratos en esta librerías, las nuestras, la de esta nueva red con Educar y va a ver gente también que los oriente, verdaderos asistentes de los lectores o de los neolectores o como quieran llamarlos.”

Finalizó diciendo que este va a ser el nuevo Fondo de Cultura, el que suma dos cosas, lo nuevo, que es esta idea de llevar los libros a todas las capas de la población con un compromiso con toda la nación, pero al mismo tiempo reconociendo y valorando la gran historia que hay detrás de esta gran institución que es el Fondo de Cultura Económica.

Ricardo D. Pat