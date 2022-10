¿Había rivalidad entre Alicia Villarreal y Selena Quintanilla?

¿Acaso había una rivalidad entre la cantante y Selena Quintanilla? En La Verdad Noticias te compartimos las recientes declaraciones de Alicia Villarreal, quien concedió una entrevista a Yordi Rosado para su canal de YouTube, donde habló sobre sus momentos más difíciles y cómo fue que conoció a la reina del Tex-Mex.

Y es que a principios de 1990, la mexicana y Quintanilla eran consideradas las cantantes más importantes de la industria musical, por lo que surgieron especulaciones de una presunta rivalidad, pero la famosa desmintió aquellos rumores y dio detalles de cómo fue que conoció por primera vez a la cantante.

Villarreal confesó que en aquella época que tanto ella como Quintanilla no eran muy famosas, pero en una ocasión llegaron a grabar en el mismo estudio, pero Alicia comentó que la vio de lejos y se percató que la fallecida artista era introvertida, ya que algo que la caracterizó fue su hermosa sonrisa.

Alicia Villarreal conoció a Selena Quintanilla

La ex de Arturo Carmona vio en varias ocasiones a Selena comiendo pizza ella solita, pero expresó: “A mí no me llamaba tanto la atención porque todavía no era famosa y simplemente nunca me ha gustado tomarme fotos con otros artistas”. Dijo Villarreal.

Pero, la cantante se arrepintió de no hacerlo, ya que Quintanilla se convirtió en toda una reina, por lo que Quintanilla inspiró a Alicia, ya que la vio que trabajó y luchó desde el principio para poder cumplir sus sueños.

En las noticias de la farándula te dimos a conocer que la muerte de Selena Quintanilla causó conmoción entre los fans y la familia de la artista. La cantante fue asesinada el 31 de marzo de 1995, pero a pesar de los años transcurridos de la fatal tragedia, su música sigue siendo escuchada.

Te puede interesar: ¡Increíble! Así era Alicia Villarreal de joven ¡Hermosa!

¿Cuántas veces se ha casado Alicia Villarreal?

La actriz se casó con Arturo Carmona

La cantante se casó con un promotor musical Ezequiel Orlando Cuevas, pero ese matrimonio llegó a su fin, luego de un tiempo, Alicia Villarreal se casó con Arturo Carmona, pero su historia de amor finalizó. En el 2003 se casó con Cruz Martínez, con quien tuvo dos hijos.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram