Ha*Ash enamora a los fans de Metallica con su cover The Unforgiven

El cover de Unforgiven fue interpretado por el dúo pop Ha*Ash para la celebración del 30 aniversario de la banda Metallica y ya están enamorando a muchos por su excelente interpretación.

Resulta que la banda Metallica ha destacado por ser la agrupación más emblemática en su género y ahora los intérpretes de Enter the Sandman, Battery, One y All Nightmare Long celebrarán su 30 aniversario con un álbum poco convencional, el Metallica The Black List.

Es por eso que ante la sorpresa de los fans más escépticos, el sencillo que salió hace unos pocos días removió las fibras sensibles de hasta los metaleros más rudos y causó una reacción bastante positiva entre los seguidores de ambas bandas.

El cover de Unforgiven de Ha*Ash

Hay que destacar que el video oficial, que hasta el momento tiene más de 307 mil visualizaciones, muestra una versión con el sello característico de la agrupación conformada por las dos mujeres.

Ante esto, los fans no tardaron en reaccionar y la mayoría de ellos aplaudieron la nueva colaboración de este clásico de la banda metalera, un internauta dijo: “Siempre he sido fan del Metal, Metallica es mi banda favorita, como otras como Slayer, testament, megadeth etc.

“He escuchado este cover y la verdad me ha gustado demasiado, y hay que saber decir cuando un artista y cantante sabe hacerlo de maravilla”.

Algunos usuarios de Youtube mencionaron que no eran seguidores del pop, sin embargo, al escuchar al dueto Ha*Ash interpretando a una de sus bandas favoritas, se dieron cuenta de que más allá del género musical, son los artistas.

Las burlas hacia las colaboraciones de Metallica

The Black Album de Metallica

Cabe recordar que, tras el anuncio de las colaboraciones que haría Metallica en The Black List, los usuarios de redes sociales no tardaron en crear todo tipo de memes.

En Twitter, todo fue perfecto para las burlas, no se quedó atrás y algunos de los mensajes expresaban desilusión, pues fanáticos consideran trágica una versión de Enter the Sandman interpretada por el cantante Juanes.

Por otro lado, aseguraron que será una experiencia inolvidable “ver” cómo los fans más acérrimos a la banda tendrán que lidiar con una colaboración de las creadoras de eso no va a suceder.

“Nada como nadar en las lágrimas de metalero”.

Cabe destacar que también aprovecharon para mofarse de las clásicas aseveraciones de los fanáticos del cuarteto, en las que catalogan a Metallica como una banda superior en géneros musicales, la ironía, las nuevas colaboraciones están plagada de artistas pop y reguetoneros.

Cabe destacar que la banda escribió que será una remasterización para celebrar el Black Album. También adelantaron el track list. En el se puede leer que Alessia Cara y The Warning interpretarán Enter the Sandman, Juanes lo mismo, entre otros.

