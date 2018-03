“Ha sido una experiencia maravillosa”

Ángel Balán/Diario La Verdad Arlette Pacheco nació un 18 de abril de 1959, es una actriz mexicana de cine y televisión . Más de 30 años de carrera, y un tiempo de servicio y ayuda a sus compañeros, a través de su trabajo en la Asociación Nacional de Intérpretes. Comenzó su carrera como actriz en el año de 1978, desde entonces sobresalió siempre por su belleza, escultural figura y su talento ante la cámara. Ha participado en más de 20 novelas, series de televisión y en la pantalla grande. ¿Cómo empezó tu carrera? Inicié mis estudios de actuación a los 16 años de edad, a los 6 meses tuve mi primera oportunidad en una obra de teatro, después vino el debut en cine y en cadena se sucedieron los proyectos en los que participé. Tuve que hacer un gran esfuerzo para no dejarme llevar por esa ola de oportunidades y dedicarme a culminar mi carrera. ¿Cómo han sido todos estos años de carrera? Esto no es fácil, entre la competencia y entender los cambios que suceden, porque no vas a ser la chavita todo el tiempo; los cambios en las televisora, en el medio del espectáculo. No ha sido fácil pero ha sido muy satisfactorio para mí dedicarme a lo que me gusta, a eso que elegí o que me eligió hace algunos años ¿Cuál es tu máximo logro? Vivir bien, haciendo lo que me gusta es el máximo logro de una carrera de varias décadas de dedicación, disciplina y compromiso, actualmente participo en dos producciones televisivas y me desempeño como tesorera en la Asociación Nacional de Intérpretes. ¿Cómo te sientes estando en la ANDI? Ahora que estoy en grabaciones, si puedo voy por las mañanas a mi oficina de la ANDI o trato de resolver los asuntos en cuanto se pueda, no estoy ausente. Ayer, por ejemplo, tuve llamado a la 1 de la tarde, entonces me fui temprano a firmar cheques y sacar pendientes, yo sí godineo y lo hago felizmente porque descubrí que servirle a los compañeros me gusta mucho. Este cargo que asumí en esta asociación es de cuatro años y aún me falta año y medio de trabajo al lado de un equipo de personas con las que me siento muy bien trabajando, ha sido una experiencia maravillosa.

